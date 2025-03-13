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MiLB／大聯盟罕見二刀流養成 紅人農場總監看好林盛恩

中央社／ 鳳凰城12日專電
紅人隊球員發展總監法瑞爾表示，台灣好手林盛恩本季以二刀流身分出賽，球隊全力支持。 中央社
紅人隊球員發展總監法瑞爾表示，台灣好手林盛恩本季以二刀流身分出賽，球隊全力支持。 中央社

儘管道奇隊超級球星大谷翔平「二刀流」橫掃美國職棒大聯盟，但美國職棒身兼投手和打者身分仍屬稀有；辛辛那提紅人隊農場總監法瑞爾接受中央社專訪，分析紅人近幾年第一位二刀流養成球員、台灣好手林盛恩

辛辛那提紅人隊球員發展總監（Director of PlayerDevelopment）法瑞爾（Jeremy Farrell）負責小聯盟體系約200名球員的培育和發展。不僅各層級總教練要向他報告，球員升降大小聯盟、球隊調整球員名單，他是參與決策的重要人物。

法瑞爾在春訓基地受訪，向中央社記者分析，球隊在台灣19歲好手林盛恩身上看到了哪些特質，讓球隊願意全力協助，朝向「二刀流」發展。

法瑞爾坦言，在美國的職業棒球層級，能同時身兼投手和打擊者的球員並不多，雖然最近幾年出現了大谷翔平，「二刀流」球員好像稍微普遍一點，但在美國職棒仍然非常稀有。

法瑞爾指出：「二刀流最大關鍵是，如何在兩個角色當中都發揮自己最好的水準。」職業層級競爭激烈，選手想在投打維持表現，必須投入大量的訓練時間與精力。

他認為林盛恩擁有二刀流的潛力：「按照我們對盛恩的瞭解，他是一個非常努力的球員，願意投入時間去練，我們很期待他在兩端有所發揮。」

紅人隊球員發展總監法瑞爾接受中央社訪問，談球隊近幾年首位以二刀流養成的台灣球員林盛恩。 中央社
紅人隊球員發展總監法瑞爾接受中央社訪問，談球隊近幾年首位以二刀流養成的台灣球員林盛恩。 中央社

法瑞爾指出，林盛恩是紅人隊體系近幾年來，第一名啟動「二刀流」培養計畫。大聯盟官網的球探報告中，特別提到紅人隊展開二刀流養成的實驗，林盛恩是值得關注的人物。

大聯盟明星投手葛林（Hunter Greene）是紅人隊農場養成的球員，曾短暫二刀流。他進職棒的第一個球季，曾採用二刀流打法，主要角色是投手，不投球時擔任指定打擊。

法瑞爾熟知小聯盟體系下的每名球員，談到農場排名第16位的潛力新秀林盛恩，他表示：「盛恩是一個很棒的年輕人，非常努力勤奮，自從加入球隊以後，展現高度的職業態度，一直在學習美國文化、適應職業比賽模式。」

林盛恩去年旅美第一個完整球季，在新人聯盟擔任三壘手、游擊手、外野手，完全沒有投球，直到秋訓期間的指導聯盟（Instructional League）才重拾投手身分。

法瑞爾分享球隊規劃，林盛恩新球季預計以投手為主要工作，每隔幾天以先發投手或長中繼的角色出賽，不投球的時候擔任指定打擊。這樣的二刀流模式正是大谷翔平在大聯盟的打法。

紅人以總值130萬美元（約新台幣3990萬元）簽約金網羅林盛恩，對他的全方位發展抱持期待，去年他在新人聯盟嘗試了內野、外野等不同的守備位置。

如今正式啟動二刀流，法瑞爾說「盛恩在投手丘上具備潛力，打擊上也有亮點」，非常期待林盛恩的表現，教練團全力支持他走這條比較少人走的路。

法瑞爾指出，紅人隊將逐年評估林盛恩身兼投打的二刀流發展，如果他能在兩個領域都表現傑出，會讓球隊陣容更靈活、人員調度更有彈性。

大聯盟 林盛恩 紅人

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