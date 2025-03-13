MLB／打擊率破3成仍遭下放 鄭宗哲無緣大聯盟開季

美國職棒大聯盟春訓進入尾聲，海盜隊昨下放六名球員，其中包括台灣野手鄭宗哲，春訓台將目前僅剩老虎隊的李灝宇孤軍奮戰；而道奇隊則是在宣布開幕前兩戰將由山本由伸、佐佐木朗希扛起先發後，也將南韓好手金慧成下放三Ａ。

鄭宗哲昨與洋基隊之戰替補上場守備，唯一打席敲出飛球遭到接殺，在大聯盟熱身賽出賽十四場、敲出六支安打，包含一轟，延續連三季在大聯盟春訓熱身賽開轟，打擊率三成五三不俗，但新球季要從三Ａ出發。

今年共有五名台灣球員參與大聯盟春訓，鄭宗哲、林家正、鄧愷威、莊陳仲敖皆已被下放；李灝宇仍在大聯盟春訓名單中，不過昨天又吞下三振，打擊率下降到一成四三。

道奇隊十八日要在東京與小熊隊舉行海外開幕戰，繼確定首戰交給山本由伸，昨在佐佐木朗希繳出四局無失分表現後，也確定第二戰由他先發。

這將寫下大聯盟史上首次同一支隊伍開季前兩場都由日籍投手先發的紀錄，而小熊隊也將由今永昇太扛第一戰，兩位日投在開幕戰同場先發也將是史上第一次。

佐佐木朗希表示：「能夠在大聯盟登板，就已經讓我感到很興奮，這是我一直努力的目標。而這場比賽又是在東京舉行，這讓它變得更加特別，這樣的機會並不常見。我很高興自己能夠保持健康，順利走到這一步。」