MLB／韋蘭德春訓絕好調繳5局好投 巨人教頭：非常好的補強
42歲三屆塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）本季轉戰巨人隊，他今天在熱身賽主投5局只失1分，幫助巨人以5：3打敗運動家隊，巨人教頭梅爾文（Bob Melvin）對韋蘭德的表現非常滿意。
韋蘭德主投5局被敲4安，包含一發陽春砲，失掉1分，投出4K和1保送。韋蘭德今年在熱身賽出戰3場，投11局失3分、飆出9次三振，防禦率2.45。
梅爾文對韋蘭德的表現很滿意，「他沒有投100哩的球，但變速球很犀利，有變速球、曲球和各種球路，他看起來就像我們以前見過的那個人。」梅爾文補充說，「現在來看，他對我們來說是個非常好的補強。」
韋蘭德上季在太空人隊受傷勢影響，整季只先發17場，5勝6敗，防禦率5.48，是新人賽季後最差表現。不過休賽季巨人仍開出1年1500萬美元合約網羅，今年是他大聯盟生涯第20個賽季。
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