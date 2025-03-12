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MLB／台灣球迷關注！費爾柴德掃強勁二壘打 連2戰敲安
紅人隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）日前宣告有意參加中華隊，開始受到台灣球迷關注，在大聯盟春訓熱身賽表現也有起色，今天又敲出一支二壘安打，連續兩場敲安。
紅人隊今天與洛磯隊交手，費爾柴德擔任先發第1棒、中外野手，首打席觸擊敲出滾地球出局，3局下遭到三振，而5局下則是敲出一支擊球初速達105.2哩的強勁二壘安打，並靠快腿盜上三壘，隨後靠對方失誤一路衝回本壘得到球隊第3分。
此戰紅人隊一度從3：0打到3：5，但靠著8局下的5分大局逆轉以8：5獲勝，費爾柴德在7局上被換下場，此戰總計3打數1安打、1得分，打擊率上升到2成11。
費爾柴德在8日受訪時表達自己有意願加入明年經典賽的中華隊行列，在那之後的4場比賽，合計7打數2安打，昨天敲安終結連3場無安打小低潮。
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