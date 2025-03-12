MLB／佐佐木朗希扛東京第2戰先發寫歷史 金慧成下放未能參與

道奇隊18日要在東京與小熊隊舉行海外開幕戰，道奇首戰交給山本由伸，今天也確定第2戰要由佐佐木朗希先發，寫下史上首次開季前兩場都由日籍投手先發的紀錄，然而南韓好手金慧成不會隨行，開季將從3A出發。

佐佐木朗希今天在對守護者隊之戰先發登板，4局僅被敲1支安打，無失分，投出2次三振、2次四壞保送，最快球速97.4哩（約156.8公里），而同場出賽的大谷翔平則是指定打擊、第1棒，1打數無安打，不過選到2次保送，在滿壘時擠回1分打點。

道奇隊此戰以10：4贏球，佐佐木朗希也拿下生涯在大聯盟熱身賽的首勝，總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布，東京開幕戰的兩場先發投手將由山本由伸、佐佐木朗希擔任。

佐佐木朗希表示：「能夠在大聯盟登板，就已經讓我感到很興奮，這是我一直努力的目標。而這場比賽又是在東京舉行，這讓它變得更加特別，這樣的機會並不常見。我很高興自己能夠保持健康，順利走到這一步。」

同樣來自亞洲的金慧成則無緣在東京開幕戰亮相，他在熱身賽出賽15場，29打數6安打包含1轟，打擊率2成07，曾轟過1發全壘打，表現未能擠下其他球員，因此開季將先從3A出發。