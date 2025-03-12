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MLB／鄭宗哲打擊率破3成仍遭下放 春訓剩李灝宇在名單

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鄭宗哲。 路透
鄭宗哲。 路透

大聯盟春訓進入尾聲，海盜隊今日宣布下放6名球員，其中包括台灣野手鄭宗哲，春訓出賽的台灣球員目前僅剩老虎隊的李灝宇仍在名單中。

鄭宗哲今天在海盜與洋基隊之戰，6局上替補上場守游擊手，打第9棒，8局下獲得打擊機會，結果敲出左外野飛球遭到接殺，1打數無安打。

海盜隊隨後宣布將6名球員下放，鄭宗哲將前往3A報到，他今年在大聯盟熱身賽出賽14場，17打數敲出6支安打，包含1轟，延續連3年在大聯盟春訓熱身賽開轟，打擊率3成53，另有2分打點，3次三振、2次保送。

今年受邀大聯盟春訓的台灣球員中，括鄭宗哲、林家正、鄧愷威皆已陸續被下放小聯盟，莊陳仲敖從經典賽資格賽後歸隊雖然先到小聯盟，但10日曾在大聯盟春訓支援登板，投2局無失分。

老虎隊的李灝宇目前仍未在下放名單中，他在今天對勇士隊之戰中6局上替補鎮守三壘，7局上的唯一一次打擊機會遭三振，目前春訓打擊率為1成43。

大聯盟 海盜 鄭宗哲

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