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MLB／沉浸式體驗大聯盟 王啟恩與聽友揪團看春訓

中央社／ 鳳凰城11日專電
電視球評、Podcast節目「Hito大聯盟」主持人王啟恩（圖）與聽友一起赴美看美國職棒大聯盟春訓。 中央社
電視球評、Podcast節目「Hito大聯盟」主持人王啟恩（圖）與聽友一起赴美看美國職棒大聯盟春訓。 中央社

棒球Podcast節目主持人王啟恩近日和幾名聽眾「揪團」到亞利桑那州觀看大聯盟春訓，沉浸式體驗當地濃厚棒球氣氛，不僅在餐廳遇見球星，也第一手觀察電子好球帶的運作。

王啟恩主持Podcast棒球節目「Hito大聯盟」多年，也在美國職棒的電視轉播擔任球評；幾年前他曾為台灣媒體派駐美國，追蹤全美各地的旅美台灣球員動態。

王啟恩和聽友組團一起看春訓，彷彿把Podcast實體化，這趟7天的亞利桑那州之旅，每天睜開眼睛，所見所聞都是大聯盟球星，以及節目熱烈討論的球隊動態。

王啟恩表示，與搭檔Jacky李秉昇做節目宗旨在凝聚喜愛棒球的同好，一向希望與聽眾保持互動，此行到美國看春訓，一路上聽眾之間互動熱絡，不但是認識新朋友，交流看球心得，同時他身為主持人，得到許多關於節目的建議。

王啟恩表示，此行最幸運的是正好看見台灣好手林家正在大聯盟春訓登場。他過去擔任記者時，林家正仍是學生身分，一路看著林家正選秀、進入美國職棒打拚，如今看到林家正在大聯盟春訓熱身賽上場，格外感動。

節目聽友陳威辰說，此行不僅像是Podcast節目實體版，過程中還很有參與感。王啟恩結識不少各球團的台灣工作人員，趁空檔與聽友聊天，分享球隊情報，這些都是一般球迷較少能夠接觸的一面。

陳威辰印象較深的是，大聯盟在今年春訓啟用ABS電子好球帶系統，比賽中能夠在有限次數下，挑戰裁判的好壞球判決，這是在台灣沒有的看球體驗。

大鳳凰城地區遍布了15支美國職棒隊伍的春訓基地，走在路上都會遇到球星。陳威辰說：「走在春訓基地真的像是野生動物園一樣，平常電視裡的人都出現在我眼前，甚至他還會跟你聊兩句。」

大聯盟 林家正 棒球

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