快訊

開出千萬大罰單！兩行員疑淪詐團內鬼 金管會罰台銀2200萬

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

金秀賢親吻金賽綸照片曝！韓YT頻道再曬證據 她曾傳訊息：救救我吧

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「西語老師」期待道奇日本行 預期街頭滿滿都是大谷

聯合新聞網／ 綜合外電報導
赫南德茲(右)期待即將到來的日本之行。 路透
赫南德茲(右)期待即將到來的日本之行。 路透

洛杉磯道奇外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）對於即將到來的日本之行充滿期待。道奇隊將於3月18日、19日在東京巨蛋與芝加哥小熊進行大聯盟海外開幕戰，赫南德茲受訪時透露，他迫不及待想親身體驗日本的文化、美食以及與當地球迷的互動。

赫南德茲對於這次前往日本感到興奮，他特別期待能親眼見證道奇3位日籍球星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希在家鄉是有多麼受到球迷的熱烈歡迎。

「我很好奇大谷、山本、佐佐木將會如何被迎接。當然，不只是他們，我們全隊都很期待這趟旅程。我們將前往他們出生的地方，這是一個能夠體驗不同文化的絕佳機會。我對於當地的食物、與人們的互動，以及在日本球場打球感到興奮。」赫南德茲開心地說道。

至於他是否向這些日籍隊友請教過日本的生活習慣或建議時，他笑著表示：「沒有特別的建議，不過他們告訴我，在日本，他們幾乎不能自由走動，因為球迷太多了！這讓我更想親自去看看，看看是不是真的像他們說的那樣！」

除了球場上的比賽，赫南德茲也想在日本留下美好回憶。他表示，自己最想探索東京市中心，希望在有限的時間內享受這座國際都市的風貌。「我真的很想在東京街頭走一走，四處看看，享受這段旅程。希望這次能夠玩得開心！」

不過，道奇隊前往日本的航班將長達約11小時，赫南德茲透露，他已經準備好如何度過這趟漫長的飛行時間。「當然，我會睡覺！我可不打算花11個小時一直看電影。但我可能會看看影集，讓自己在飛機上過得輕鬆愉快。」赫南德茲笑著說。

由於大谷翔平在日本擁有無與倫比的超高人氣，赫南德茲也笑稱，自己已經做好心理準備，隨時會看到大谷的海報與廣告看板。「我覺得在日本，特別是飯店附近，應該會到處都是翔平的臉吧！當然，山本和佐佐木應該也會有很多廣告。那肯定是個驚人的數量！」

赫南德茲本季以1年2300萬美元的合約續留道奇，繼續扮演球隊重要的強力打線支柱。續留後的首場正式比賽就要在東京巨蛋迎戰小熊。對赫南德茲而言，這不僅是一場重要的開幕戰，也是一次難得的異國體驗之旅。

「無論如何，我會珍惜這次機會，好好享受這場比賽與這段旅程。」赫南德茲笑著說道，準備迎接他在日本的棒球冒險之旅。

廣告 日本 東京 生活習慣 飯店

相關新聞

MLB／道奇教頭羅伯茲獲4年延長合約 均薪破大聯盟紀錄

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）去年帶隊奪冠，今天與球團達成延長合約協議，價碼為4年3240萬美元（約新台幣10.7億元），平均年薪810萬美元創大聯盟教頭紀錄。 康索（Craig

MLB／大谷翔平超狂擊球初速192公里 官方讚：聲音與眾不同

洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平再度展現驚人打擊實力。他在今天對戰亞利桑那響尾蛇的春訓比賽中，首打席轟出強勁二壘安打，擊球初速達118.5英里（約190.7公里），距離他去年締造的個人最佳紀錄119.2英

MLB／「西語老師」期待道奇日本行 預期街頭滿滿都是大谷

洛杉磯道奇外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）對於即將到來的日本之行充滿期待。道奇隊將於3月18日、19日在東京巨蛋與芝加哥小熊進行大聯盟海外開幕戰，赫南德茲受訪時透露，他迫不及待想親

MLB／史奈爾與金河成跨國友情 3韓籍球員新人年都有「保母」

塞揚強投史奈爾（Blake Snell）本季加盟道奇隊，巧合的是，他和3名韓籍球員金河成、李政厚和金慧成都當過隊友，史奈爾也談到自己與金河成的跨國友情。 2020年休賽季教士隊從光芒隊換來史奈爾

MLB／東京開幕戰前最後登板挨轟 今永昇太談投球一大隱憂

芝加哥小熊隊日籍左投今永昇太今天在熱身賽對戰克里夫蘭守護者，進行東京開幕戰前的最後一次調整。然而，他在此役中僅投4.1局就掉了4分，賽後坦言自己在球質與控球方面並不理想，，特別是在第二局的表現令人擔憂

MLB／大谷翔平解密新Logo作者！感謝《灌籃高手》井上雄彥設計

道奇隊日本球星大谷翔平今天更新IG大頭照，並發文感謝日本知名漫畫《灌籃高手》作者井上雄彥。 大谷翔平是運動品牌「New Balance」代言人，New Balance去年3月發布大谷的簽名Log

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。