MLB／「西語老師」期待道奇日本行 預期街頭滿滿都是大谷

洛杉磯道奇外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）對於即將到來的日本之行充滿期待。道奇隊將於3月18日、19日在東京巨蛋與芝加哥小熊進行大聯盟海外開幕戰，赫南德茲受訪時透露，他迫不及待想親身體驗日本的文化、美食以及與當地球迷的互動。

赫南德茲對於這次前往日本感到興奮，他特別期待能親眼見證道奇3位日籍球星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希在家鄉是有多麼受到球迷的熱烈歡迎。

「我很好奇大谷、山本、佐佐木將會如何被迎接。當然，不只是他們，我們全隊都很期待這趟旅程。我們將前往他們出生的地方，這是一個能夠體驗不同文化的絕佳機會。我對於當地的食物、與人們的互動，以及在日本球場打球感到興奮。」赫南德茲開心地說道。

至於他是否向這些日籍隊友請教過日本的生活習慣或建議時，他笑著表示：「沒有特別的建議，不過他們告訴我，在日本，他們幾乎不能自由走動，因為球迷太多了！這讓我更想親自去看看，看看是不是真的像他們說的那樣！」

除了球場上的比賽，赫南德茲也想在日本留下美好回憶。他表示，自己最想探索東京市中心，希望在有限的時間內享受這座國際都市的風貌。「我真的很想在東京街頭走一走，四處看看，享受這段旅程。希望這次能夠玩得開心！」

不過，道奇隊前往日本的航班將長達約11小時，赫南德茲透露，他已經準備好如何度過這趟漫長的飛行時間。「當然，我會睡覺！我可不打算花11個小時一直看電影。但我可能會看看影集，讓自己在飛機上過得輕鬆愉快。」赫南德茲笑著說。

由於大谷翔平在日本擁有無與倫比的超高人氣，赫南德茲也笑稱，自己已經做好心理準備，隨時會看到大谷的海報與廣告看板。「我覺得在日本，特別是飯店附近，應該會到處都是翔平的臉吧！當然，山本和佐佐木應該也會有很多廣告。那肯定是個驚人的數量！」

赫南德茲本季以1年2300萬美元的合約續留道奇，繼續扮演球隊重要的強力打線支柱。續留後的首場正式比賽就要在東京巨蛋迎戰小熊。對赫南德茲而言，這不僅是一場重要的開幕戰，也是一次難得的異國體驗之旅。

「無論如何，我會珍惜這次機會，好好享受這場比賽與這段旅程。」赫南德茲笑著說道，準備迎接他在日本的棒球冒險之旅。