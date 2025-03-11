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MLB／史奈爾與金河成跨國友情 3韓籍球員新人年都有「保母」

聯合新聞網／ 綜合報導
史奈爾(左)和金河成(右)效力教士隊時建立深厚友誼。 路透
史奈爾(左)和金河成(右)效力教士隊時建立深厚友誼。 路透

塞揚強投史奈爾（Blake Snell）本季加盟道奇隊，巧合的是，他和3名韓籍球員金河成李政厚金慧成都當過隊友，史奈爾也談到自己與金河成的跨國友情。

2020年休賽季教士隊從光芒隊換來史奈爾，並簽下來自韓職的金河成。當時這兩位球員都是職業生涯第一次轉隊。隨著時間過去，史奈爾和金河成開始有更多交流，史奈爾會主動和金河成聊天，用簡單的詞彙讓對方更容易理解。最終兩人成為親密朋友。

金河成認為與史奈爾的交談，讓他更順利適應大聯盟和新文化，使他站穩腳步，2023年更奪下金手套獎並展現打擊能力。

金河成明白從韓職轉戰大聯盟的困難，因此會主動幫忙後輩。巧合的是，巨人隊李政厚和道奇隊金慧成新人年都有史奈爾當隊友，金河成請史奈爾幫忙照顧，史奈爾直言，「金河成真的非常關心來自韓國的所有球員，他總是確保自己能幫上忙。」

史奈爾稱呼金河成是最好的朋友，「我們總是在聊天，很合得來，都非常熱愛這項運動，而且對比賽的看法也很相似。」

道奇隊金慧成(左)、巨人隊李政厚(右)。 美聯社
道奇隊金慧成(左)、巨人隊李政厚(右)。 美聯社

李政厚也談到史奈爾的幫助，「我們每天都會在休息室裡聊天，他談很多關於心理素質的事，這對我來說非常重要。」李政厚還提到春訓有和史奈爾共進晚餐並拜託他，「請像照顧我一樣，照顧好金慧成。」

有2名韓籍球員的請託，史奈爾新賽季將成為金慧成在道奇的依靠，他說，「金河成真的很希望我能幫助並指導金慧成，我對此感到非常自豪。」金河成本季轉戰史奈爾的老東家光芒，史奈爾表示，「我已經告訴坦帕那邊所有人，要給他滿滿的愛，照顧好他，他一定會喜歡那裡。」

光芒 史奈爾 巨人 教士 李政厚 道奇 金慧成 金河成

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