MLB／大谷翔平超狂擊球初速192公里 官方讚：聲音與眾不同

洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平再度展現驚人打擊實力。他在今天對戰亞利桑那響尾蛇的春訓比賽中，首打席轟出強勁二壘安打，擊球初速達118.5英里（約190.7公里），距離他去年締造的個人最佳紀錄119.2英里（約191.8公里）僅差1公里，又一次讓美國媒體和球迷驚嘆不已。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平雖然才剛加盟道奇一年，但自2015年MLB開始使用Statcast系統追蹤打球數據以來，他已經包辦了球隊歷史上最快的前12顆擊球初速紀錄。

大谷翔平的暴力揮擊讓球迷與媒體為之瘋狂。MLB官方社群X立即發影片，並讚嘆：「大谷的擊球聲就是與眾不同」，甚至幽默地補充：「這只是大谷翔平的日常揮擊。」

FOX體育記者卡夫納（Rowan Kavner）也感到不可思議，直言：「大谷剛剛創下118.5英里的擊球初速。去年，他只有3次揮擊速度超過這個數字！」

球迷們在社群媒體上也紛紛留言表達震驚：「這太瘋狂了吧！」、「這個男人的揮棒速度快得不可思議！」、「這就是為什麼他是GOAT！」