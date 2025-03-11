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MLB／道奇教頭羅伯茲獲4年延長合約 均薪破大聯盟紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
羅伯茲(右)。 路透
羅伯茲(右)。 路透

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）去年帶隊奪冠，今天與球團達成延長合約協議，價碼為4年3240萬美元（約新台幣10.7億元），平均年薪810萬美元創大聯盟教頭紀錄。

康索（Craig Counsell）去年與小熊隊簽下5年4000萬美元合約，仍是大聯盟教頭最大合約紀錄，但平均年薪被羅伯茲超越。

羅伯茲自2016年起執教道奇，除2021年國聯西區第2外，9年8度位居國西龍頭，例行賽勝率為6成27。季後賽則是4度拿下國聯冠軍，2020和2024年奪得世界大賽冠軍。

羅伯茲曾因多次季後賽提前出局，導致執教功力受到質疑。2024年大谷翔平重磅加盟道奇，外界認為羅伯茲握有滿等帳號，沒想到卻遇到水原一平賭博醜聞和季中傷兵潮。不過羅伯茲在先發投手短缺情況下善用牛棚戰力，最終仍奪下冠軍。

據大聯盟官網報導，儘管有人認為羅伯茲能力被高估，因為一直有很好的球隊陣容，但幾位道奇球員認為羅伯茲把球員凝聚的能力，是被忽視的優點。赫南德茲（Teoscar Hernández）就表示，「他明白我們的感受，當我們陷入低潮或投手處於低谷時，他知道如何處理，他打過很長時間的球，了解這項運動。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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