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MLB／東京開幕戰前最後登板挨轟 今永昇太談投球一大隱憂

聯合新聞網／ 綜合外電報導
今永昇太。 路透社
今永昇太。 路透社

芝加哥小熊隊日籍左投今永昇太今天在熱身賽對戰克里夫蘭守護者，進行東京開幕戰前的最後一次調整。然而，他在此役中僅投4.1局就掉了4分，賽後坦言自己在球質與控球方面並不理想，，特別是在第二局的表現令人擔憂。

今永昇太首局展現強勢壓制力，讓對手三上三下，但第二局開始遭遇亂流。他先是被湯瑪斯（Lane Thomas）轟出陽春全壘打，隨後又挨安打還投出保送，最後被布里托（Juan Brito）敲出三分砲，單局失4分。此外，他還被日裔外野手史蒂文．關（Steven Kwan）擊出中外野安打，導致單局用球數高達29球，被迫暫時退場調整。

由於大聯盟熱身賽特殊規則，今永在第三局重新登板，隨即找回狀態，解決掉接下來的8名打者，總計主投4.1局用了75球，被敲4支安打（包含2支全壘打），送出4次三振、1次保送，防禦率提升至5.73。

賽後，今永坦言：「第二局的投球狀況已經成為我的一個課題，在春訓期間，我經常在第二局遭到攻擊。我明顯感覺速球的品質發生變化，控球也變得比較粗糙，這是我需要思考和改進的地方。」

今永昇太將在3月18日於東京巨蛋擔任開幕戰先發，對決道奇隊的同胞山本由伸。這場比賽將是大聯盟史上首次由兩名日本投手擔任開幕戰先發，可說是備受矚目。此外，今永昇太與超級巨星大谷翔平的正面交鋒也是話題之一。

對此，今永昇太表示：「他是拿過多次MVP的偉大打者，毫無疑問。面對這樣的強打者，我會全力迎戰，希望大家能看到我奮力挑戰的姿態。」

今永昇太在2024年與小熊隊簽下4年5300萬美元合約，首年先發出賽29場，繳出15勝、防禦率2.91的優秀成績，投了173.1局送出174次三振。然而，今永在今年春訓期間先發3場，僅拿下1勝，防禦率5.73，共投11局失7分，狀態仍有待提升。

談到開幕戰前的最後調整，今永表示：「還有一個星期的時間，我仍能進行一些調整，希望能夠提升自己的表現，讓自己在開幕戰時做好萬全準備。」

另一方面，今永昇太的造型也成了媒體關注的焦點。今永透露自己將頭髮束起藏在帽子內，讓外界誤以為他剪短了頭髮。他笑說：「其實只是綁起來了，這樣投球比較舒服，大家誤會也無妨。」

對於能夠重回到日本比賽，今永昇太表示很高興可以讓隊友體驗他和鈴木誠也成長的國家；同時他也透露，他計畫帶團隊在東京聚餐，好好體驗日本美食與文化。

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