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MLB／大谷翔平解密新Logo作者！感謝《灌籃高手》井上雄彥設計

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平新Logo。截圖自大谷IG
大谷翔平新Logo。截圖自大谷IG

道奇隊日本球星大谷翔平今天更新IG大頭照，並發文感謝日本知名漫畫《灌籃高手》作者井上雄彥。

大谷翔平是運動品牌「New Balance」代言人，New Balance去年3月發布大谷的簽名Logo，當時網友就在猜測是誰為大谷設計這個Logo。

今天大谷在IG上公布答案，「井上桑，非常感謝您的Logo設計噗。」大谷還分享5張插畫，井上雄彥用不同角度畫出大谷衝刺畫面及銳利眼神。

大谷在IG限動上分享數張插畫，井上雄彥用不同角度畫出大谷衝刺畫面及銳利眼神。 截圖自大谷IG限動
大谷在IG限動上分享數張插畫，井上雄彥用不同角度畫出大谷衝刺畫面及銳利眼神。 截圖自大谷IG限動

大谷文末寫著「噗（ぴょん）」。這是《灌籃高手》山王工業隊長深津一成的口頭禪。

大谷翔平 灌籃高手

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