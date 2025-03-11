MLB／山本由伸5局好投自認狀況佳 道奇教頭讚大谷翔平怪力安

道奇隊今天在熱身賽與響尾蛇隊交手，日籍強投山本由伸主投5局飆7K，只失1分，大谷翔平3打數1安打，道奇終場以6：2拿下勝利。

道奇和小熊隊將在3月18日於日本東京巨蛋打開幕戰，山本將擔任先發，因此今天是他今年最後一次熱身賽登板，主投5局用75球，投出7K和1保送，被敲4安，失1分，最快球速達97哩（約156.1公里），熱身賽防禦率為4.15。

山本賽後接受訪問，自認手感不錯且控球更精準，變化球也越來越好。對於山本的好表現，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「今天真的投得很好，雖然開局用球數有點多，出現驚險場面，但之後連4局以高效出色的投球完成比賽。對由伸來說真的是很棒的春訓，我期待在東京開幕戰看到他的表現。」

大谷翔平。 美聯社

1下大谷逮中響尾蛇柯蒂斯（John Curtiss）91.1哩卡特球，掃出右外野二壘安打，擊球初速達118.5哩（約191公里），此戰大谷3打數1安打吞下1K，熱身賽打擊率0.353，整體攻擊指數（OPS）達1.036。

大谷生涯最快擊球初速是119.2哩（約191.8公里），今天這支長打已相當接近，羅伯茲笑稱，「他真是一名了不起的球員。能把球打得像超越人類極限一樣強，這根本不是一般人能做到的事。」

大谷4下自打球擊中腹股溝後痛苦倒地，該打席吞下三振，羅伯茲表示，大谷沒有大礙。

響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）本場3支0，熱身賽打擊率降到0.444，OPS值為1.444。