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MLB／費爾柴德選到保送還敲安！中止連3戰無安打低潮
紅人隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）日前表態有意為中華隊打經典賽，今天在大聯盟熱身賽面對教士隊敲出安打，中止連3戰沒安打的低潮。
費爾柴德6局下替補上場守右外野，7局上他站上打擊區，教士投手紐那斯（Juan Nunez）控球不穩，投出四壞保送。
8局上費爾柴德面對羅德里奎茲（Bradgley Rodriguez），1好2壞情況下掌握88.2哩（約142公里）卡特球，掃出游擊方向安打。
紅人隊今天以9：3拿下勝利，費爾柴德2打席都上壘，熱身賽打擊率上升至0.188、整體攻擊指數（OPS）0.504。
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