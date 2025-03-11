MLB／王建民傳授伸卡球還介紹黑田博樹 菅野智之感恩2位前輩

日本強投菅野智之休賽季離開日職巨人隊，轉戰大聯盟金鶯隊，他近日接受日本電視台訪問，提到台灣投手王建民是影響他生涯的重要人物。

菅野智之以35歲高齡挑戰大聯盟，電視台為他製作節目，將生涯分成5個關鍵轉折點，其中第4個轉折點提到王建民和黑田博樹兩位大前輩。

王建民。聯合報系資料照

2011年選秀會菅野智之被日本火腿隊以第1指名選中，但他拒絕入團，堅持進入巨人，因此開始獨自升級的浪人時期。那段時間他在美國亞利桑那州訓練地遇見王建民。透過當地訓練師介紹，菅野向王建民學習伸卡球和二縫線速球。

去年3月巨人來台北大巨蛋進行交流賽，菅野親自向王建民表達感謝：「當時有您的指導，才有今天的我。」然而王建民卻謙虛地說：「恩人這詞太誇張了，我只是希望身為亞洲投手，能互相支持。」

日職廣島隊時期的黑田博樹。 美聯社

王建民還向菅野推薦黑田博樹，菅野回憶，「我很想告訴年輕的自己，你現在做的事總有一天會被肯定。當我聽說黑田前輩的二縫線速球非常厲害後，就特別關注他的投球，完全被他吸引住。」

菅野與黑田第一次正式交流是在2015年日職明星賽期間，當時東京巨蛋的重訓室剛好只有他們2人，黑田透過他人得知菅野很崇拜他，因此主動在自己的書寫「加油」， 並簽名送給菅野。菅野感慨，「一直覺得應該親自向黑田前輩道謝。後來我們有機會深聊，我向他表達這句話對我的鼓勵，這段對話成為我人生中非常難忘的回憶。」