快訊

來搶便宜資費！5G上網吃到飽388 4G不限速500有找

蒙古症歧視言論引爭議 郭智輝二度為失言鞠躬道歉

擁大陸身分證役男要當兵 邱垂正：喪失台灣身分仍須盡義務

MLB／確定動TJ手術賽季報銷 洋基王牌柯爾：必要的下一步

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基王牌投手柯爾。 法新社
洋基王牌投手柯爾。 法新社

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天在IG宣布，將接受TJ韌帶置換手術，2025年賽季確定報銷，他強調這是職業生涯「必要的下一步」。

柯爾發文表示，「從第一次穿上洋基球衣開始，我的目標一直都是幫紐約贏得世界大賽冠軍。這個夢想從未改變，我仍相信它，現在比以往任何時候，都更加堅定要實現。今天這領域最受尊敬的醫學專家建議我接受TJ手術，這不是任何運動員想聽到的，但這是必要的一步，為了我職業生涯。」

柯爾接下來將全力投入復建，「我會每天努力復健，在2025全力支持洋基隊每一步。我熱愛這項運動，熱愛競爭，我迫不及待想回到投手丘，比以往更強大。」

火球男希爾（Luis Gil）和柯爾相繼成為傷兵後，洋基輪值剩下弗里德（Max Fried）、洛登（Carlos Rodon）、施密特（Clarke Schmidt）和史卓曼（Marcus Stroman）。25歲右投華倫（Will Warren）成為5號先發的人選，他在春訓11.2局，防禦率僅1.54，去年先發6場（5先發），防禦率10.32。

對於柯爾整季報銷的消息， 洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）直言，「我們都清楚他對這支球隊的意義，以及對我們的重要性。不幸的是，有時這就是比賽的一部分。」布恩強調柯爾的傷病，不會影響他對這支洋基的期望。

Gerrit Cole 洋基

相關新聞

MLB／確定動TJ手術賽季報銷 洋基王牌柯爾：必要的下一步

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天在IG宣布，將接受TJ韌帶置換手術，2025年賽季確定報銷，他強調這是職業生涯「必要的下一步」。 柯爾發文表示，「從第一次穿上洋基球衣開始，我的目

MLB／王建民傳授伸卡球還介紹黑田博樹 菅野智之感恩2位前輩

日本強投菅野智之休賽季離開日職巨人隊，轉戰大聯盟金鶯隊，他近日接受日本電視台訪問，提到台灣投手王建民是影響他生涯的重要人物。 菅野智之以35歲高齡挑戰大聯盟，電視台為他製作節目，將生涯分成5個關

MiLB／運動家投手統籌看台將 莊陳仲敖像一把瑞士刀

美國職棒運動家小聯盟統籌教練麥費朗接受中央社專訪，形容台灣投手莊陳仲敖球種豐富、控球精準「像一瑞士刀」，升大聯盟的機會在...

MiLB／林維恩WBC資格賽展現鬥志 運動家投手教練稱讚

台灣19歲投手林維恩今年新加入美國職棒運動家隊，在經典賽資格賽的霸氣、拚勁表現受到母隊注意，小聯盟投手統籌教練麥費朗說「...

MiLB／沙子宸回台特訓提升球威 運動家投教：要發光發熱了！

台灣運科訓練有進展，美國教練也看到。台灣隊投手沙子宸返美向母隊報到，運動家小聯盟投手統籌教練麥費朗向中央社表示，沙子宸休...

MLB／費爾柴德選到保送還敲安！中止連3戰無安打低潮　

紅人隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）日前表態有意為中華隊打經典賽，今天在大聯盟熱身賽面對教士隊敲出安打，中止連3戰沒安打的低潮。 費爾柴德6局下替補上場守右外野，7局上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。