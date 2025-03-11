MLB／確定動TJ手術賽季報銷 洋基王牌柯爾：必要的下一步
洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天在IG宣布，將接受TJ韌帶置換手術，2025年賽季確定報銷，他強調這是職業生涯「必要的下一步」。
柯爾發文表示，「從第一次穿上洋基球衣開始，我的目標一直都是幫紐約贏得世界大賽冠軍。這個夢想從未改變，我仍相信它，現在比以往任何時候，都更加堅定要實現。今天這領域最受尊敬的醫學專家建議我接受TJ手術，這不是任何運動員想聽到的，但這是必要的一步，為了我職業生涯。」
柯爾接下來將全力投入復建，「我會每天努力復健，在2025全力支持洋基隊每一步。我熱愛這項運動，熱愛競爭，我迫不及待想回到投手丘，比以往更強大。」
火球男希爾（Luis Gil）和柯爾相繼成為傷兵後，洋基輪值剩下弗里德（Max Fried）、洛登（Carlos Rodon）、施密特（Clarke Schmidt）和史卓曼（Marcus Stroman）。25歲右投華倫（Will Warren）成為5號先發的人選，他在春訓11.2局，防禦率僅1.54，去年先發6場（5先發），防禦率10.32。
對於柯爾整季報銷的消息， 洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）直言，「我們都清楚他對這支球隊的意義，以及對我們的重要性。不幸的是，有時這就是比賽的一部分。」布恩強調柯爾的傷病，不會影響他對這支洋基的期望。
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