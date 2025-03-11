快訊

資生堂年度營收大虧24億 學者分析原因：前社長失算了

逃兵又爆教唆傷害 王大陸當兵3月13日報到役期1年

美股重挫 台股開盤跳水失守22000大關 台積電5分鐘大跌28元

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／沙子宸回台特訓提升球威 運動家投手統籌教練看見

中央社／ 鳳凰城10日專電
台灣投手沙子宸（前）在美國職棒運動家春訓營練投，小聯盟統籌教練麥費朗（後右）與其他教練交談，關注沙子宸狀況。 中央社
台灣投手沙子宸（前）在美國職棒運動家春訓營練投，小聯盟統籌教練麥費朗（後右）與其他教練交談，關注沙子宸狀況。 中央社

台灣運科訓練有進展，美國教練也看到。台灣隊投手沙子宸返美向母隊報到，運動家小聯盟投手統籌教練麥費朗向中央社表示，沙子宸休季球威提升、球速更快，「他要開始發光發熱了」。

主掌運動家農場約60名投手發展的小聯盟投手統籌教練麥費朗（Mike McFerran）接受中央社專訪，分享他對沙子宸和幾名台灣投手的觀察。

運動家體系是最多台將的大聯盟球隊，包括莊陳仲敖、沙子宸、林維恩等3名台灣投手，加上捕手林家正，總共4名台灣選手在春訓營。

這3名投手在剛落幕的經典賽（WBC）資格賽表現傑出，獲得麥費朗的肯定。

麥費朗表示，他密切關注WBC資格賽幾名台灣投手表現，「看到他們在這麼多人面前投球，充分把握表現的機會，並且把這樣的氣勢帶回球隊」。他提到，這3名台灣投手回到春訓營之後，狀況都維持很好，期待他們持續發揮。

「沙要開始發光發熱了。（Ｈe's starting tobloom.）」麥費朗說，沙子宸回到母隊之後，觀察到他的身體狀況準備充分，體重增加一些，球速也比去年更快。

麥費朗說：「這對我們來說是一個值得興奮的進展，他是一名配球執行力很好的投手，如果我們可以再提升他的球威，我認為大有機會在更高層級投出成績。」

沙子宸上季在1A成績起起伏伏，他日前接受中央社訪問時，談到休季回台灣期間，在訓練機構「貝思沛拉」曾浩哲、「黑山羊」江宗澤這2名教練的指導下尋求突破。

麥費朗注意到：「我們看到他在球威上的進步，這是我們最希望看到的部分，我們希望他的武器可以更好，出手時的威力更加提升，現在看起來他已經做到，他似乎在這方面下很多功夫，有效把力量傳遞到球上。」

麥費朗指出，沙子宸若要更上層樓，球隊希望他在現有已經很好的配球執行力上有更大的進展，「如果我們在這基礎上，搭配加上更好的球威，我認為他應該能夠升上更高層級」。

小聯盟 沙子宸 運動家

延伸閱讀

MLB／想K掉金慧成可惜變保送 莊陳仲敖收捕手告白「喜歡你的曲球」

MLB／大聯盟熱身賽初登板 莊陳仲敖2局無失分喜收救援成功

MLB／莊陳仲敖模擬比賽先發解決林家正：塞直球跟他對決

進階數據揭密中華隊火球男 徐若熙均速第一、林維恩是轉速王

相關新聞

MiLB／林維恩WBC資格賽展現鬥志 運動家投手教練稱讚

台灣19歲投手林維恩今年新加入美國職棒運動家隊，在經典賽資格賽的霸氣、拚勁表現受到母隊注意，小聯盟投手統籌教練麥費朗說「...

MiLB／沙子宸回台特訓提升球威 運動家投手統籌教練看見

台灣運科訓練有進展，美國教練也看到。台灣隊投手沙子宸返美向母隊報到，運動家小聯盟投手統籌教練麥費朗向中央社表示，沙子宸休...

MiLB／運動家投手統籌看台將 莊陳仲敖像一把瑞士刀

美國職棒運動家小聯盟統籌教練麥費朗接受中央社專訪，形容台灣投手莊陳仲敖球種豐富、控球精準「像一瑞士刀」，升大聯盟的機會在...

MLB／想K掉金慧成可惜變保送 莊陳仲敖收捕手告白「喜歡你的曲球」

效力運動家隊體系的24歲台灣右投莊陳仲敖，今天留下生涯在大聯盟春訓熱身賽的第一場出賽，面對道奇隊後援2局無失分，幫助運動...

MLB／大谷翔平修正回壘方式嚴防再傷肩膀 翻譯兼差當一壘手

道奇隊日籍球星大谷翔平今天並未出戰官辦熱身賽，而是有自己的練習課表，其中包括回壘練習，一壘跑壘指導教練伍瓦德（Chris...

MLB／鄧愷威投1局奪救援成功 大聯盟熱身賽3場無失分

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在大聯盟春訓熱身賽登板，後援1局有1次三振、無失分，奪下救援成功，巨人隊終場以8比6擊敗芝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。