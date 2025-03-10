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中職／台鋼集團啦啦隊Wing Stars 受邀MLB台灣日表演

中央社／ 台北10日電
台鋼集團啦啦隊Wing Stars，受邀MLB台灣日表演。Wing Stars IG
台鋼集團啦啦隊Wing Stars，受邀MLB台灣日表演。Wing Stars IG

台鋼集團啦啦隊Wing Stars繼去年受邀前往美國職棒大聯盟MLB的台灣日演出後，今年將再度前往美國，參加西雅圖水手、洛杉磯天使兩場台灣日活動。

台鋼集團啦啦隊Wing Stars預計於台灣時間4月24日啟程美國，分別參加水手隊、天使隊的台灣日活動，隨行成員包含隊長螢螢、瑈瑈、林浠、JC、李樂、妡0及芃芃等7人。首次參加的JC、芃芃及李樂皆表達興奮之意，尤其JC原本沒有計畫報名，但在隊友鼓勵下才決定報名。

桂田文創總經理謝汶芳表示，很開心再次接到邀請前往美國代表出席台灣日活動，甚至為了這次表演規劃自願評比，「不論是在地的僑胞，或是剛好到美國旅行的旅客，都歡迎一起進場為我們加油。」

台鋼 天使 水手

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