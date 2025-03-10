MLB／想K掉金慧成可惜變保送 莊陳仲敖收捕手告白「喜歡你的曲球」

效力運動家隊體系的24歲台灣右投莊陳仲敖，今天留下生涯在大聯盟春訓熱身賽的第一場出賽，面對道奇隊後援2局無失分，幫助運動家以7：5擊敗道奇隊，他也取得救援成功，搭檔捕手麥克艾佛（Willie MacIver）賽後還特地跟他說：「我很喜歡你的曲球」。

莊陳仲敖今年首度參與大聯盟春訓，結束世界棒球經典賽資格賽任務後返美，不久即被被下放小聯盟春訓營，今天待命支援春訓熱身賽，在第8局被叫上場。

莊陳仲敖表示，因為當下牛棚還有好幾位投手在等，原本自己預期不會登板，但後來被告知8局要上，「從牛棚跑到場上投手丘的那一段路是有點緊張，但告訴自己，證明自己的時候要到了，把握每一次教練給的機會，加上球隊是領先的狀況，更要把這場球拿下來 。」

他在7：5領先時上場，面對的首位打者為費杜西亞（Hunter Feduccia），3顆壞球走在前面，球數落後狀況下，被擊出一支右外野方向平飛安打，隨後讓丁恩（Justin Dean）擊出三壘方向滾地球出局，再對奧特曼（James Outman）、波特（David Bote）連賞2K。

他在9局下續投，先對泰勒（Chris Taylor）投出觸身球，連抓兩個出局數後，再對韓籍野手金慧成投出保送，最終讓查維斯（Michael Chavis）擊出游擊上方飛球出局，最終後援2局被敲1安打、無失分，有2次三振、2次四死球保送，最快球速95.1哩（約153公里）。

談到面對金慧成的打席，莊陳仲敖表示，有特別注意到他是很多人討論的韓國選手，當時滿球數，希望用直球三振他，但投得太高形成保送，是自己覺得比較可惜的地方。拿下最後一個出局數後，麥克艾佛上前拍拍莊陳仲敖的胸口，鼓勵他：「幹得漂亮！曲球投的真的很好，我很喜歡你的曲球。」