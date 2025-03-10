快訊

總統府欲派代表參加柯文哲父親告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

高教危機／6年流失5千大學專任師 薪資死魚價難敵挖角

iPhone持續充電100%「超傷手機」縮短電池壽命 專家曝最佳方法

MLB／大谷翔平修正回壘方式嚴防再傷肩膀 翻譯兼差當一壘手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平與翻譯艾爾頓。 美聯社
大谷翔平與翻譯艾爾頓。 美聯社

道奇隊日籍球星大谷翔平今天並未出戰官辦熱身賽，而是有自己的練習課表，其中包括回壘練習，一壘跑壘指導教練伍瓦德（Chris Woodward）解釋這項練習的用意，在於不希望讓大谷以頭部撲壘的方式回到一壘，避免他去年季後動刀的肩膀再面臨受傷風險。

媒體直擊今天由翻譯艾爾頓（Will Ireton）擔任一壘手，大谷則在一壘上先後嘗試以左腳踩壘、右腳踩壘，面對投手牽制練習回壘，看怎樣的方式比較順暢。

伍瓦德表示，「我們不希望他以頭部撲壘的方式回到一壘，也不希望他再傷到肩膀，所以會有一些預防措施。」

大谷翔平在去年世界大賽第2戰盜壘導致左肩半脫臼退場，儘管後續仍在世界大賽繼續出賽，但球季結束後就進行左肩關節唇修補手術，而他去年在面對牽制比較緊迫的狀況，大谷時有頭部在前、右手觸壘的回壘方式，道奇球團為了避免再出現肩膀傷情，希望他能修正比較安全的回壘方式。

世界大賽 大谷翔平 道奇

延伸閱讀

經典賽／楚奧特參戰2026就等一通電話 「有來問就會打」

MLB／大谷翔平吞2K春訓首度0安 賽後自主加練

MLB／看日本人有多瘋大谷翔平 葛拉斯諾：小賈斯丁10倍程度吧！

MLB／大谷翔平暫停牛棚練投 羅伯茲：先讓他專心打擊

相關新聞

MLB／大聯盟熱身賽初登板 莊陳仲敖2局無失分喜收救援成功

效力運動家隊體系的24歲台灣右投莊陳仲敖，迎來生涯在大聯盟春訓的第一場出賽，今天在熱身賽面對道奇隊後援2局被敲1安打、無...

MLB／洋基王牌柯爾傳出需動TJ手術 仍待二次診斷確認

紐約洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）可能面臨長時間缺陣的噩耗。《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）報導，醫療團隊已建議柯爾接受「Tommy John手術」（韌帶置換手

MLB／王牌柯爾、怪力男史丹頓面臨報銷風險 洋基總管：做好最壞打算

洋基隊季前重大傷兵連環爆，繼「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）面臨本季報銷風險後，王牌投手柯爾（Ge...

經典賽／楚奧特參戰2026就等一通電話 「有來問就會打」

2026年世界棒球經典賽一年後登場，上屆「美國隊長」、天使隊球星楚奧特（Mike Trout）表態參戰，他說目前尚未接到...

MLB／罕見！兩度再見三振挑戰成功 道奇教頭也苦笑

大聯盟本季首度在春訓採行自動電子好球帶挑戰系統（ABS Challenge System），今天道奇隊與白襪隊之戰，9局...

MLB／擔憂手肘傷勢 洋基柯爾：隔天起床不太對勁…

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）因手肘不適進行初步檢查，目前結果尚未出爐，但他對於右手肘的狀況給予「擔憂」作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。