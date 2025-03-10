MLB／大谷翔平修正回壘方式嚴防再傷肩膀 翻譯兼差當一壘手

道奇隊日籍球星大谷翔平今天並未出戰官辦熱身賽，而是有自己的練習課表，其中包括回壘練習，一壘跑壘指導教練伍瓦德（Chris Woodward）解釋這項練習的用意，在於不希望讓大谷以頭部撲壘的方式回到一壘，避免他去年季後動刀的肩膀再面臨受傷風險。

媒體直擊今天由翻譯艾爾頓（Will Ireton）擔任一壘手，大谷則在一壘上先後嘗試以左腳踩壘、右腳踩壘，面對投手牽制練習回壘，看怎樣的方式比較順暢。

伍瓦德表示，「我們不希望他以頭部撲壘的方式回到一壘，也不希望他再傷到肩膀，所以會有一些預防措施。」

大谷翔平在去年世界大賽第2戰盜壘導致左肩半脫臼退場，儘管後續仍在世界大賽繼續出賽，但球季結束後就進行左肩關節唇修補手術，而他去年在面對牽制比較緊迫的狀況，大谷時有頭部在前、右手觸壘的回壘方式，道奇球團為了避免再出現肩膀傷情，希望他能修正比較安全的回壘方式。