MLB／王牌柯爾、怪力男史丹頓面臨報銷風險 洋基總管：做好最壞打算

洋基隊季前重大傷兵連環爆，繼「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）面臨本季報銷風險後，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的手肘不適也傳最嚴重可能進行TJ韌帶置換手術，總管凱許曼（Brian Cashman）受訪也坦言，會做好最壞打算。

柯爾前一場熱身賽登板為3月7日，對雙城隊投2.2局狂失6分，隨後就傳出手肘不適，已進行檢查並得到初步評估，柯爾昨天即表態擔心可能需要進行手術，將再尋求其他意見。

「他確實應該擔憂。」凱許曼表示，去年柯爾季前也碰到一樣的右手肘不適狀況，由權威醫師艾特拉切（Neal ElAttrache）評估後，認為只是腫脹、發炎，球季仍延後到6月才出賽，而儘管當時避免手術，但他們已有心理準備可能面對現在的狀況。

洋基「怪力男」史丹頓也面臨本季報銷風險。 法新社

凱許曼表示，一年前的此時，自己與柯爾一起在坦帕，當時柯爾遇到這個傷勢顯得非常情緒化，因為這對他是新的經驗，但今年再碰到，他已經平靜許多，「我想他心理上已經有所準備。」

凱許曼坦言，自己做好最壞打算，「就靜待發展吧！我一直都是傾向先往最壞的狀況想，然後祈禱最好的狀況發生。」