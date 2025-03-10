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MLB／洋基王牌柯爾傳出需動TJ手術 仍待二次診斷確認

聯合新聞網／ 綜合外電報導
洋基隊王牌投手柯爾。 美聯社
洋基隊王牌投手柯爾。 美聯社

紐約洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）可能面臨長時間缺陣的噩耗。《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）報導，醫療團隊已建議柯爾接受「Tommy John手術」（韌帶置換手術），但球隊仍在等待第二次醫療診斷，以確認最終治療方案。

現年34歲的柯爾近期在春訓中反映投球手感異常，特別是控球能力不穩。上週四（7日）的熱身賽登板後，柯爾進一步進行手肘影像檢查，結果顯示可能需要手術修復。若最終確認動刀，他將缺席整個2025賽季，甚至可能無法在2026賽季初期回歸。

對洋基而言，這無疑是嚴重打擊。柯爾是球隊投手陣容的核心，2023年拿下美聯賽揚獎，去年也保持穩定表現。如果手術成真，洋基將不得不重新調整輪值，可能考慮內部年輕投手頂替，或透過交易補強先發戰力。

目前柯爾及球團尚未正式決定手術與否，仍待二次醫療評估，但無論結果如何，洋基本季的輪值部署勢必受到影響。

團隊 手術 紐約

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