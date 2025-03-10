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MLB／大聯盟熱身賽初登板 莊陳仲敖2局無失分喜收救援成功

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
莊陳仲敖迎來生涯在大聯盟春訓的第一場出賽，救援成功。圖為莊陳仲敖（圖）4日在小聯盟春訓營的模擬比賽中先發投球。 中央社
莊陳仲敖迎來生涯在大聯盟春訓的第一場出賽，救援成功。圖為莊陳仲敖（圖）4日在小聯盟春訓營的模擬比賽中先發投球。 中央社

效力運動家隊體系的24歲台灣右投莊陳仲敖，迎來生涯在大聯盟春訓的第一場出賽，今天在熱身賽面對道奇隊後援2局被敲1安打、無失分，有2次三振、2次四死球保送，最快球速95.1哩（約153公里），記上一次救援成功。

莊陳仲敖今年首度參與大聯盟春訓，結束世界棒球經典賽資格賽任務後返美，不久即被被下放小聯盟春訓營，今天仍在8局下登板，接手運動家7：5領先道奇局面。

莊陳仲敖面對的首位打者為費杜西亞（Hunter Feduccia），3顆壞球走在前面，球數落後狀況下，被擊出一支右外野方向平飛安打，隨後讓丁恩（Justin Dean）擊出三壘方向滾地球出局，再對奧特曼（James Outman）、波特（David Bote）連賞2K。

他在9局下續投，先對泰勒（Chris Taylor）投出觸身球，連抓兩個出局數後，再對韓籍野手金慧成投出保送，最終讓查維斯（Michael Chavis）擊出游擊上方飛球出局。

莊陳仲敖 運動家 道奇

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