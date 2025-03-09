中職／周思齊當球探自評顏值最高 16年前測試發覺優勢是耐力

「周董」周思齊今天在「從世界棒球經典賽展望臺灣及亞洲棒球的未來」講座分享自己的兩本新書，其中《棒球球探入門全書》探討球探工作，主持人曾文誠問到，若照大聯盟的20到80分評級為高中的自己打分數，周思齊笑說：「顏值有90分。」

周思齊透露，10幾年前自己就有被打過分數，那是在2009年第一次接觸到西方體能系統，跟陳金鋒、王建民、王勝偉等人一起接受測驗，「陳金鋒爆發力是A+，王建民柔軟度、揮臂速度都是A+，王勝偉起跑速度是A+」。

至於周思齊自己，他說：「我都是C跟B，打最好就是B+，測試完真的心情很差，想說我到底哪裡贏人家？」

但最後的綜合評估，教練的一番話點醒夢中人，周思齊說：「他要我不要灰心，我的忍耐力很好，可以全面地完成測試，而且不需要休息，耐力是A+。」

周思齊笑說，回顧自己的人生確實也是如此，能夠以打出穩定、持續的職棒生涯，在同學們相繼退休後撐到最後一刻，「過去不覺得努力是天賦，但持續就是一個力量。」

去年退休前終於達成千安百轟百盜，周思齊表示：「不用跟人家拚全壘打打多遠，有打過牆就好啦，顏值跟歌喉以外，耐力就是我最好的。」