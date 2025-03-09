快訊

00922有投資人借券5.6％成功…變高股息？長期存股族很適合借券

重要關鍵是「擁有未來」 專家揭想健康長壽的最大祕訣

男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／擔憂手肘傷勢 洋基柯爾：隔天起床不太對勁…

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基隊王牌投手柯爾。 美聯社
洋基隊王牌投手柯爾。 美聯社

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）因手肘不適進行初步檢查，目前結果尚未出爐，但他對於右手肘的狀況給予「擔憂」作為形容詞，但仍然抱持希望。

柯爾前天在春訓第2次出賽，先發2.2局投54球，被敲5支安打包含2轟，丟掉6分，防禦率上漲到10.50，並在昨天傳出右手肘不適將在今天進行MRI（核磁共振）檢查。

柯爾今天受訪時表示：「目前有初步的了解，但我們還在等所有專家的意見出來後，才會做出最後結論。」

34歲的柯爾曾在2023年拿下塞揚獎，但去年球季因右手肘發炎導致到6月才復出，最終只出賽17場，留下8勝5敗、防禦率3.41的成績。

去年柯爾曾特別到洛杉磯尋求名醫埃拉特切（Neal ElAttrache）的意見，不過這次沒有這樣的行程，柯爾表示：「我還抱持希望，在等待專家的最終評估。」

柯爾表示，休賽季並未感覺到身體異常，也跟球隊一起制定風險管理計畫，前一場出賽投球有些過於強勁導致控球不佳，「那場比賽有很多不錯表現，但回家後，我的手肘越來越痠痛，隔天起床感覺不太對勁，很難以入睡，這是個警訊。」

柯爾的傷勢程度會影響洋基先發輪值，另一位預定先發希爾（Luis Gil）也在3月1日宣告受傷，至少要休息3個月，另外史丹頓（Giancarlo Stanton）、勒梅修（DJ LeMahieu）等多位球員也都趕不上開季。

塞揚獎 柯爾 洋基

延伸閱讀

MLB／柯爾手肘不適要檢查 洋基又陷入傷兵惡夢

NBA／柯瑞又在客場被喊MVP 勇士主帥讚巴特勒：超級巨星　

NBA／讚柯瑞是史上最獨特巨星 勇士主帥：從技術來看他是GOAT

NBA／加盟勇士後10戰9勝 巴特勒感謝小鄧利維促成交易

相關新聞

MLB／看日本人有多瘋大谷翔平 葛拉斯諾：小賈斯丁10倍程度吧！

東京海外開幕戰腳步逐漸接近，道奇陣營的興致也越來越高漲，先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）許願要大啖日本美食...

MLB／大谷翔平吞2K春訓首度0安 賽後自主加練

春訓熱身賽連4戰敲安後，大谷翔平今天首度繳白卷，3個打席吞下2次三振另有1次四壞保送，打擊率「下滑」到3成57，而道奇隊...

MLB／罕見！兩度再見三振挑戰成功 道奇教頭也苦笑

大聯盟本季首度在春訓採行自動電子好球帶挑戰系統（ABS Challenge System），今天道奇隊與白襪隊之戰，9局...

MLB／擔憂手肘傷勢 洋基柯爾：隔天起床不太對勁…

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）因手肘不適進行初步檢查，目前結果尚未出爐，但他對於右手肘的狀況給予「擔憂」作...

MLB／柯爾手肘不適要檢查 洋基又陷入傷兵惡夢

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）傳出傷情，因右手肘不適將在明天進行MRI（核磁共振）檢查，紐約媒體直言，洋基可...

MLB／道奇前4號先發投手幾乎確定 第5人由岡索林和梅伊競爭

道奇隊休賽季大肆補強，新賽季先發輪值大致底定，最後一席將由岡索林（Tony Gonsolin）和梅伊（Dustin May）競爭。 道奇先發輪值將由山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。