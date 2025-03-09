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MLB／罕見！兩度再見三振挑戰成功 道奇教頭也苦笑

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟本季首度在春訓採行自動電子好球帶挑戰系統。圖截自影片
大聯盟本季首度在春訓採行自動電子好球帶挑戰系統。圖截自影片

大聯盟本季首度在春訓採行自動電子好球帶挑戰系統（ABS Challenge System），今天道奇隊與白襪隊之戰，9局上道奇費杜西亞（Hunter Feduccia）2度被裁判拉弓判定再見三振，但都挑戰成功，只不過最終仍遭三振，道奇也以2：5輸球。

費杜西亞是在7局上代打接替大谷翔平，當時選到四壞保送，而罕見場景出現在9局上2出局後，費杜西亞面對投手泰勒（Grant Taylor）球數來到2好1壞後，泰勒丟出外角曲球，主審判定是再見三振。

白襪球員已經走向投手丘慶祝勝利，但費杜西亞提出挑戰，結果改判為壞球，因此又有打擊機會，結果又是一顆外角卡特球，主審再次判定是好球，這次只有捕手走向投手丘，其他球員預期到費杜西亞會再挑戰。

結果費杜西亞二度挑戰又成功，現場觀眾歡聲雷動，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也露出苦笑，而費杜西亞最終還是揮棒落空遭到三振。

費杜西亞2度被裁判拉弓判定再見三振，但都挑戰成功，只不過最終仍遭三振。圖截自影片
費杜西亞2度被裁判拉弓判定再見三振，但都挑戰成功，只不過最終仍遭三振。圖截自影片

春訓使用的ABS機制中，只有3位角色能提出挑戰，當投、打、捕有異議時，可以輕拍2下頭部示意挑戰，每場比賽有2次挑戰機會，若挑戰失敗會扣除1次，挑戰成功則延續。

白襪 羅伯茲 道奇

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