MLB／大谷翔平吞2K春訓首度0安 賽後自主加練

春訓熱身賽連4戰敲安後，大谷翔平今天首度繳白卷，3個打席吞下2次三振另有1次四壞保送，打擊率「下滑」到3成57，而道奇隊最終以2：5輸給白襪隊，大谷賽後留下來自主特訓。

大谷翔平今天依舊是第1棒、指定打擊，首打席面對24歲沒有大聯盟經驗的史密斯（Shane Smith），第4球面對一顆紅中伸卡球打成界外，大谷一臉懊惱，結果第5顆98.4的高角度速球揮棒落空遭到三振。

White Sox prospect Shane Smith strikes out Shohei Ohtani, Freddie Freeman, and Will Smith in the 1st inning 👀 #SpringTraining pic.twitter.com/29Njblc1hC — MLB (@MLB) 2025年3月8日

3局上的第2打席，大谷翔平又目送史密斯一顆內角的97.6哩速球進入好球帶，遭到三振；5局上1出局、二三壘有人時，大谷翔平選到保送上壘，也讓貝茲（Mookie Betts）用高飛犧牲打敲回追平分，後續更取得2：1領先。

不過6局下道奇隊又掉3分，而7局上大谷翔平則被代打換下，今日總計2打數無安打，目前在熱身賽累積14打數5安打，包含1轟，OPS仍在高檔的1.043。

大谷翔平隨後到球場旁邊的設施繼續訓練，再次確認打擊姿勢，也是構成打擊的基本，隨後拎著球棒到室內練習區練習約10分鐘，為18、19日在東京巨蛋舉行的海外開幕戰作準備。

大谷翔平今天也有進行傳接球練習，不過總教練羅伯玆（Dave Roberts）昨日宣告，大谷的牛棚練投會先暫停，讓他專心調整打擊，預計海外戰之後才會重啟牛棚練投。