快訊

00922有投資人借券5.6％成功…變高股息？長期存股族很適合借券

重要關鍵是「擁有未來」 專家揭想健康長壽的最大祕訣

男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平吞2K春訓首度0安 賽後自主加練

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平春訓首度打擊繳白卷。 美聯社
大谷翔平春訓首度打擊繳白卷。 美聯社

春訓熱身賽連4戰敲安後，大谷翔平今天首度繳白卷，3個打席吞下2次三振另有1次四壞保送，打擊率「下滑」到3成57，而道奇隊最終以2：5輸給白襪隊，大谷賽後留下來自主特訓。

大谷翔平今天依舊是第1棒、指定打擊，首打席面對24歲沒有大聯盟經驗的史密斯（Shane Smith），第4球面對一顆紅中伸卡球打成界外，大谷一臉懊惱，結果第5顆98.4的高角度速球揮棒落空遭到三振。

3局上的第2打席，大谷翔平又目送史密斯一顆內角的97.6哩速球進入好球帶，遭到三振；5局上1出局、二三壘有人時，大谷翔平選到保送上壘，也讓貝茲（Mookie Betts）用高飛犧牲打敲回追平分，後續更取得2：1領先。

不過6局下道奇隊又掉3分，而7局上大谷翔平則被代打換下，今日總計2打數無安打，目前在熱身賽累積14打數5安打，包含1轟，OPS仍在高檔的1.043。

大谷翔平隨後到球場旁邊的設施繼續訓練，再次確認打擊姿勢，也是構成打擊的基本，隨後拎著球棒到室內練習區練習約10分鐘，為18、19日在東京巨蛋舉行的海外開幕戰作準備。

大谷翔平今天也有進行傳接球練習，不過總教練羅伯玆（Dave Roberts）昨日宣告，大谷的牛棚練投會先暫停，讓他專心調整打擊，預計海外戰之後才會重啟牛棚練投。

大谷翔平 牛棚 道奇

延伸閱讀

MLB／看日本人有多瘋大谷翔平 葛拉斯諾：小賈斯丁10倍程度吧！

MLB／大谷翔平暫停牛棚練投 羅伯茲：先讓他專心打擊

MLB／你相信有鬼嗎？大谷回答Yes 隊友爆料自家就有

MLB／官網預測MVP大谷翔平排第二 輸給249億重砲

相關新聞

MLB／看日本人有多瘋大谷翔平 葛拉斯諾：小賈斯丁10倍程度吧！

東京海外開幕戰腳步逐漸接近，道奇陣營的興致也越來越高漲，先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）許願要大啖日本美食...

MLB／大谷翔平吞2K春訓首度0安 賽後自主加練

春訓熱身賽連4戰敲安後，大谷翔平今天首度繳白卷，3個打席吞下2次三振另有1次四壞保送，打擊率「下滑」到3成57，而道奇隊...

MLB／罕見！兩度再見三振挑戰成功 道奇教頭也苦笑

大聯盟本季首度在春訓採行自動電子好球帶挑戰系統（ABS Challenge System），今天道奇隊與白襪隊之戰，9局...

MLB／擔憂手肘傷勢 洋基柯爾：隔天起床不太對勁…

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）因手肘不適進行初步檢查，目前結果尚未出爐，但他對於右手肘的狀況給予「擔憂」作...

MLB／柯爾手肘不適要檢查 洋基又陷入傷兵惡夢

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）傳出傷情，因右手肘不適將在明天進行MRI（核磁共振）檢查，紐約媒體直言，洋基可...

MLB／道奇前4號先發投手幾乎確定 第5人由岡索林和梅伊競爭

道奇隊休賽季大肆補強，新賽季先發輪值大致底定，最後一席將由岡索林（Tony Gonsolin）和梅伊（Dustin May）競爭。 道奇先發輪值將由山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。