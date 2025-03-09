MLB／看日本人有多瘋大谷翔平 葛拉斯諾：小賈斯丁10倍程度吧！

東京海外開幕戰腳步逐漸接近，道奇陣營的興致也越來越高漲，先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）許願要大啖日本美食，也期待看看當地的大谷翔平熱潮有多瘋，他笑說：「應該是小賈斯丁（Justin Bieber）的10倍程度吧！」

葛拉斯諾今天在春訓熱身賽面對白襪隊先發3局被敲2安打、失1分，送出6次三振，最快球速97.9哩；大谷翔平2打數吞下2K，另靠1次保送上壘。

葛拉斯諾(中)與大谷翔平(右)。 路透社

道奇連兩年都從海外展開賽季，去年是南韓、今年是日本，葛拉斯諾說：「這是相當獨特的經驗，老了後想起來，應該會覺得很酷。」他對日本食物文化充滿好奇，「我會找些地方，打算品嚐美食。」

他也預期屆時會看到日本人如何瘋大谷，葛拉斯諾表示，去年在南韓，已經看到球迷在飯店周圍等待大谷，「今年在日本應該也會很瘋吧！」

大谷翔平展現高人氣。 路透社

道奇、小熊系列賽在3月18、19日東京巨蛋登場，道奇預計在12日啟程，13日抵達東京，選手可自行安排訓練，接著在14日全隊練球，兩隊都將先打兩場熱身賽，道奇為15日面對讀賣巨人、16日面對阪神虎隊，17日休兵一天。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天在賽前記者會被問到是否已經打包行李，笑答：「還沒，我不擅長打包行李，常常忘東忘西。」