快訊

義大世界爆職場霸凌！女處長「喊人像喊狗」、言語羞辱逼加班…多人離職

浪浪兄弟沒人要…志工發現「被列安樂死清單」淚崩 倒數最後一刻奇蹟出現

三大星座男「寵妻魔人」！愛上就無限包容、多任性都行

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／柯爾手肘不適要檢查 洋基又陷入傷兵惡夢

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基王牌柯爾因右手肘不適將在明天進行MRI（核磁共振）檢查。 美聯社
洋基王牌柯爾因右手肘不適將在明天進行MRI（核磁共振）檢查。 美聯社

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）傳出傷情，因右手肘不適將在明天進行MRI（核磁共振）檢查，紐約媒體直言，洋基可能進入傷兵惡夢。

柯爾昨天在春訓第2次出賽，先發2.2局投54球，被敲5支安打包含2轟，丟掉6分，防禦率上漲到10.50，而今天就傳出受傷消息，包含紐約郵報、ESPN、大聯盟官網都報導。

34歲的柯爾去年球季就因右手肘發炎，導致最終只出賽17場，留下8勝5敗、防禦率3.41的成績，球季結束後柯爾原本行使跳脫，但在洋基無意更動合約下，放棄跳脫續留，在2019年簽下的9年合約要到2028年才會到期。

柯爾的傷勢程度會影響洋基先發輪值，另一位預定先發希爾（Luis Gil）也在3月1日宣告受傷，至少要休息3個月，另外史丹頓（Giancarlo Stanton）、勒梅修（DJ LeMahieu）、彼特（Clayton Beeter）、布魯貝克（JT Brubaker）、埃弗羅斯（Scott Effross）、漢普頓（Chase Hampton）也都因受傷確定趕不上開季。

柯爾 洋基 羅斯

延伸閱讀

NBA／柯瑞又在客場被喊MVP 勇士主帥讚巴特勒：超級巨星　

NBA／讚柯瑞是史上最獨特巨星 勇士主帥：從技術來看他是GOAT

NBA／加盟勇士後10戰9勝 巴特勒感謝小鄧利維促成交易

NBA／呼籲聯盟重視走步問題 柯爾：每場漏吹5、6次

相關新聞

MLB／柯爾手肘不適要檢查 洋基又陷入傷兵惡夢

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）傳出傷情，因右手肘不適將在明天進行MRI（核磁共振）檢查，紐約媒體直言，洋基可...

MLB／官網預測MVP大谷翔平排第二 輸給249億重砲

美國職棒新賽季即將展開，大聯盟官網預測2025年美聯、國聯MVP人選，去年奪得國聯MVP的大谷翔平今年將重拾二刀流，不過...

MLB／你相信有鬼嗎？大谷回答Yes 隊友爆料自家就有

中國人怕鬼，西洋人也怕鬼嗎？大聯盟球星們被問到相不相信有鬼，巨人隊王牌投手韋伯（Logan Webb）被問到篤定地說：「...

MLB／大谷翔平暫停牛棚練投 羅伯茲：先讓他專心打擊

道奇隊日本球星大谷翔平今年將重拾投打二刀流，不過最近投球練習進度喊停，總教練羅伯玆（Dave Roberts）透露，為了...

MLB／李灝宇熱身賽連2戰敲安 鄭宗哲替補上場沒打擊機會

旅美底特律老虎隊野手李灝宇今天在美職大聯盟春訓熱身賽後半段替補上場，單場2打數敲出1安打、連2戰出賽敲安，老虎隊終場以1...

MLB／道奇前4號先發投手幾乎確定 第5人由岡索林和梅伊競爭

道奇隊休賽季大肆補強，新賽季先發輪值大致底定，最後一席將由岡索林（Tony Gonsolin）和梅伊（Dustin May）競爭。 道奇先發輪值將由山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。