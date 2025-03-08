MLB／李灝宇熱身賽連2戰敲安 鄭宗哲替補上場沒打擊機會

旅美底特律老虎隊野手李灝宇今天在美職大聯盟春訓熱身賽後半段替補上場，單場2打數敲出1安打、連2戰出賽敲安，老虎隊終場以11比7擊敗巴爾的摩金鶯隊。

老虎隊春訓熱身賽今天與金鶯隊交手，老虎隊陣中台灣好手李灝宇沒有先發出賽，6局上攻守交換時替補上場守二壘，6局下首打席就敲出三壘方向安打，靠著下一棒打者納維加托（Andrew Navigato）開轟跑回分數。

李灝宇7局下打擊機會敲出三壘方向滾地球出局，總計2打數敲出1支安打、有1得分，近期4場出賽敲出3支安打、連2戰出賽敲安。

另外，匹茲堡海盜隊今天熱身賽與費城人隊交手，海盜隊野手鄭宗哲沒有先發出賽，7局上接替上場守二壘，但沒有打擊機會，海盜隊終場以3比2搶勝。