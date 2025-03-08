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MLB／道奇前4號先發投手幾乎確定 第5人由岡索林和梅伊競爭

聯合新聞網／ 綜合報導
梅伊。 美聯社
梅伊。 美聯社

道奇隊休賽季大肆補強，新賽季先發輪值大致底定，最後一席將由岡索林（Tony Gonsolin）和梅伊（Dustin May）競爭。

道奇先發輪值將由山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和佐佐木朗希組成，第5號由岡索林和梅伊競爭。

岡索林春訓2場比賽總共投3局無失分，本周小聯盟基地實戰投球練習表現也不錯。梅伊出賽3場，防禦率5.40。總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「一切都還在討論，梅伊當然希望成為最好的自己，但作為球隊，我們必須考慮所有選項。」

羅伯茲透露不排除讓梅伊從牛棚出發，甚至可能從小聯盟復健賽開始，類似去年對待「少主」布勒（Walker Buehler）的方式，循序漸進重返大聯盟。羅伯茲說，「還有許多變數，畢竟只有一個輪值席次，但兩人春訓狀態都不錯。」

梅伊2021年動TJ手術，2023年第2度動TJ手術，去年7月因食道撕裂再度報銷，最近4年只出賽20場。

道奇

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