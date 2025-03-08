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MLB／大谷翔平暫停牛棚練投 羅伯茲：先讓他專心打擊
道奇隊日本球星大谷翔平今年將重拾投打二刀流，不過最近投球練習進度喊停，總教練羅伯玆（Dave Roberts）透露，為了讓大谷專注調整打擊，近期不會讓他牛棚練投。
大谷翔平從2月25日第四次牛棚練投後，就沒有再進入牛棚，尚未進入實戰投打練習（Live BP），也代表原本5月初復出的計畫可能會有更動，最快恐怕也要到5月中，謹慎一點的話則會落在6月復出。
羅伯玆表示，大谷翔平並沒有受傷，但畢竟去年曾進行手術，球隊安排上會更謹慎，由於接下來要準備與小熊隊的海外戰，讓大谷翔平先專心在打擊與守備的準備。
至於大谷翔平何時會重新開始練投？羅伯茲表示，到日本出賽前應該都不會進牛棚，但會維持傳接球的練習，「應該等我們回到美國後會重新開始，但日期還不確定。」
至於投手大谷何時能夠回到大聯盟，羅伯茲認為如果一切順利的話，5月是一個樂觀的時間，不過這是職業比賽，訓練上還有客場作戰等因素要配合，「當他準備好了，他就會回來。」
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