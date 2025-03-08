MLB／大谷取消牛棚練投「二刀流」恐延後 道奇投教說明原因

道奇隊日籍球星大谷翔平今年預計恢復二刀流，不過最近將暫時中斷牛棚練投，道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）也說明原因。

大谷的春訓實戰登板規劃被取消，自2月25日第4次牛棚練投後，尚未再進入牛棚。普萊爾解釋，此舉是為了讓大谷全力準備東京開幕戰擔任打者，不是因為受傷，他仍然持續進行傳接球和壁球練習。

普萊爾認為大谷復健速度超乎預期，「他現在能投成這樣真的很出色，多數人從那種手術，需要更長時間恢復。我們現在的目標是確保他能在投打都保持健康，並維持競爭力，因此我們選擇謹慎管理。」

普萊爾表示東京開幕戰結束返美後，才會重啟投球訓練。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）曾說大谷可能5月重返大聯盟投手丘，但如今看來可能會延後，普萊爾表示教練團的想法是一步一步來，累積好狀態，「等到時機成熟，他自然會回到投手丘。」