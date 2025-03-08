快訊

尷尬！啦啦隊狂用這個Emoji…他曝真正涵義 一票人嚇歪：以為是戳臉

瘋搶私中／高壓課程擊潰孩子自信？家長選校該做3評估

《難哄》陳昊森轉發央視「台灣不是一個國家」 陸網友讚：你好勇！

MLB／官網預測MVP大谷翔平排第二 輸給249億重砲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平在季前MVP預測榜排第二。 美聯社
大谷翔平在季前MVP預測榜排第二。 美聯社

美國職棒新賽季即將展開，大聯盟官網預測2025年美聯、國聯MVP人選，去年奪得國聯MVP的大谷翔平今年將重拾二刀流，不過在預測榜上只排名第二，輸給從洋基轉戰大都會隊的重砲索托（Juan Soto）。

大聯盟官網邀集5位專欄作家預測MVP人選，在美聯、國聯各選出前五名，其中國聯由索托排第一，文中指出，索托剛簽下一筆15年7.65億美元（約台幣249億元）鉅約，勢必想要證明自己。

但就算沒有這樣的動力，索托依舊是現役最強打者，看好他今年締造連四季25轟、125保送，「他一直是MVP強力候選，今年有機會拿下」。

至於大谷翔平則排在國聯第二，不過文中依舊看好，大谷翔平作為MVP候選者，依舊是強力競爭者，外界也很期待他重現精彩賽季，只不過傷勢仍是一項隱憂，「如果他能保持健康，應該很容易能夠拿下連三屆、個人第四座MVP」。

國聯MVP預測榜前五

1.索托（Juan Soto），大都會

2.大谷翔平，道奇

3.塔克（Kyle Tucker），小熊

4.林多（Francisco Lindor），大都會

5.克魯茲（Elly De La Cruz），紅人

美聯MVP預測榜前五

1. 惠特（Bobby Witt Jr.），皇家

2. 賈吉（Aaron Judge），洋基

3.韓德森（Gunnar Henderson），金鶯

4.小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），藍鳥

5.拉米瑞茲（Jose Ramirez），守護者

大谷翔平 大都會 索托

延伸閱讀

MLB x《鬼滅之刃》史上最震撼人心的美國職棒大聯盟廣告

MLB／大聯盟結合鬼滅之刃超燃動畫 大谷翔平化身「野球柱」

MLB／道奇日本三重奏同場 大谷敲安、山本先發、朗希飆速

MLB／大谷翔平上壘歪頭等不到回應 代班壘指：我第一次來啊…

相關新聞

MLB／官網預測MVP大谷翔平排第二 輸給249億重砲

美國職棒新賽季即將展開，大聯盟官網預測2025年美聯、國聯MVP人選，去年奪得國聯MVP的大谷翔平今年將重拾二刀流，不過...

MLB／林昱珉返美備戰新球季 沒入選新秀對抗賽官網釋疑

響尾蛇隊台將、12強國手林昱珉今天搭機返回美國，然而因為服役加上陪伴剛出生的女兒，林昱珉未能參加大聯盟春訓，也無法進入「...

MiLB／鄧愷威休季「身體改造」 6分力輕鬆催上94英里

台灣好手鄧愷威休季留美特訓，進行「身體改造」；提升控球穩定度，飆速更輕鬆「只用6分力就可以催出94英里（151公里）球速...

MLB／鄭宗哲熱身賽打擊率4成 台灣小將4人入選新秀對抗賽

美職匹茲堡海盜隊台灣好手鄭宗哲前2天有全壘打、二壘打演出，今天在大聯盟熱身賽替補上場，於9局上敲出一壘安打，目前打擊率高...

MiLB／鄧愷威大殺四方！模擬賽2局狂飆6K 打者揮空率高達7成

美國職棒巨人小聯盟春訓基地今天打模擬賽，看台驚呼連連，因為台灣投手鄧愷威大殺四方，2局6次三振；對手揮棒共14次竟有10...

MLB／官網排序30隊誰最可能「我要全部」 道奇第1、白襪第30

美國職棒大聯盟新球季將在3月28日全面開戰，大聯盟官網由兩位作家派特里歐（Mike Petriello）、雷奇（Will...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。