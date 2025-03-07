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MLB／林昱珉返美備戰新球季 沒入選新秀對抗賽官網釋疑

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林昱珉今天搭機返回美國。圖截自X
林昱珉今天搭機返回美國。圖截自X

響尾蛇隊台將、12強國手林昱珉今天搭機返回美國，然而因為服役加上陪伴剛出生的女兒，林昱珉未能參加大聯盟春訓，也無法進入「新秀對抗賽（Spring Breakout）」名單，大聯盟官網特別解釋此事。

林昱珉去年季後參加世界12強棒球賽，幫助中華隊拿下冠軍，原本可以在12月服12天的補充役，但因為陪伴待產的太太，到女兒出生後才在1月服役，也因此延後了返美的時程。

在響尾蛇隊2月初公布大聯盟春訓邀請名單沒有他時，林昱珉就曾解釋，原本有接獲球隊通知參加大聯盟春訓，但因為參加12強加上想多陪陪剛出生的女兒，因此向球團請假。

而今天公布的響尾蛇隊「新秀對抗賽」名單中也沒有林昱珉的名字，大聯盟官網在介紹名單時也解釋，有部分頂級新秀因不同原因未入列，像是球隊農場排名第11的林昱珉就是因為在台灣服役關係而延後到春訓營隊報到。

日前也有報導指出，林昱珉由於退伍後還有書面流程要處理，因此返美時間可能較晚，球團不急著讓林昱珉準備大聯盟春訓，但不會影響到他的小聯盟球季。

林昱珉所屬的經紀公司悍創運動也在社群平台透露，林昱珉今天下午在桃園機場準備返回美國與球隊會合，備戰即將到來的全新賽季，「期待林昱珉本季能夠保持健康、再創佳績，朝大聯盟的最高殿堂之路邁進」。

大聯盟 林昱珉 響尾蛇

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