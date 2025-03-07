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MLB／鄧愷威休季「身體改造」 6分力輕鬆催上94英里

中央社／ 6日專電
台灣好手鄧愷威休季留美特訓，進行「身體改造」。 美聯社
台灣好手鄧愷威休季留美特訓，進行「身體改造」。 美聯社

台灣好手鄧愷威休季留美特訓，進行「身體改造」；提升控球穩定度，飆速更輕鬆「只用6分力就可以催出94英里（151公里）球速」。此外，他還修正小細節，微調腳踩投手板的位置。

26歲的鄧愷威旅美進入第8年，有別以往球季結束之後返台自主訓練。今年休賽季他尋求突破，過去幾個月首度嘗試留在美國「身體改造」，找上過去小聯盟2A時期的體能教練喬登（Matt Jordan）。

鄧愷威今天在小聯盟分組對抗賽登場，繳出壓倒性的驚人成績，2局飆出6次三振。他說今天投球非常順手，歸功於春訓之前的體能強化。他這幾個月減重6公斤，身體更輕盈。

鄧愷威說明，今年休季的訓練強度比以往都高。他分享特訓的內容是，加強核心與身體旋轉的力量，下肢重量訓練的分量加大，讓核心與下半身有足夠的強度，提供投球更高的穩定度。

投球動作當中，雙腿扮演關鍵角色。鄧愷威說，下半身夠穩定，投球動作和放球點自然也會固定，相反的如果下半身不穩，特別是前腳的支撐晃動，就很難控制好球路。

除了加強身體素質，鄧愷威今年春訓步調更在掌握之中。

鄧愷威去年春訓左斜肌拉傷，影響進入賽季的進度，今年經過休季的體能強化，目前正逐步拉高投球強度。他說，相較於去年傷後復出趕進度，今年有比較充裕的時間一步一步累積強度，投球感覺比較輕鬆。

鄧愷威說，體能教練喬登曾一起共事，對他的身體與投球型態很瞭解，不只提供訓練菜單，也對他的投球動作進行微調，效果很好。

鄧愷威過去投球時，踩投手板的位置較為靠近一壘側，跨步投球的時候，只有右腳的腳尖觸碰到投手板最外側，三分之二的腳掌都在投手板之外。

經過教練建議，鄧愷威這個春訓開始，踩投手板的位置往中間移，讓大部分的右腳與投手板接觸。他說，踩投手板的位置改變之後，看本壘的視角也會改變，「之前站外面，要往右打者內角投的時候，手容易開掉，現在把腳移近來，身體動能更能往前」。

小聯盟 球速 鄧愷威

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