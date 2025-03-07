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MLB／鄭宗哲熱身賽打擊率4成 台灣小將4人入選新秀對抗賽

中央社／ 台北7日電
效力美職匹茲堡海盜隊的台灣好手鄭宗哲。圖截自X
效力美職匹茲堡海盜隊的台灣好手鄭宗哲。圖截自X

美職匹茲堡海盜隊台灣好手鄭宗哲前2天有全壘打、二壘打演出，今天在大聯盟熱身賽替補上場，於9局上敲出一壘安打，目前打擊率高達4成；另外鄭宗哲等4台將也入選新秀對抗賽。

海盜隊今天與巴爾的摩金鶯隊進行大聯盟熱身賽，鄭宗哲沒有先發，6局下替補守游擊，並在8局下完成一次雙殺守備；9局上鄭宗哲迎來此戰唯一打擊機會，他鎖定第1球敲出左半邊一壘安打。終場海盜以9比5擊退金鶯。

鄭宗哲近期在大聯盟春訓熱身賽手感火燙，目前已經連3場有安打演出，出賽10場，15打數敲出6支安打、包含1發全壘打，貢獻2分打點，打擊率高達4成、長打率0.733。

另外，大聯盟官網今天公布春訓期間的新秀對抗賽（Spring Breakout）名單，比賽將於當地時間13日至16日進行。

台灣共有4名好手入選，包括海盜隊農場排名第17的鄭宗哲、老虎隊農場排名第8的李灝宇、運動家隊農場排名第30的投手莊陳仲敖、道奇隊農場排名第16的柯敬賢。

大聯盟 海盜 鄭宗哲

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