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MLB／官網排序30隊誰最可能「我要全部」 道奇第1、白襪第30

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇籌組銀河艦隊，唯一目標就是完成衛冕大業。 美聯社
道奇籌組銀河艦隊，唯一目標就是完成衛冕大業。 美聯社

美國職棒大聯盟新球季將在3月28日全面開戰，大聯盟官網由兩位作家派特里歐（Mike Petriello）、雷奇（Will Leitch）針對「哪隊最有可能在2025年奪冠（win it all）」排序第1到30名，第一名毫無懸念當然是道奇隊，第30名則是白襪隊。

派特里歐將道奇排名第一，這支球隊眾星雲集，已經超過「棒球隊」的程度，更像是一家全球知名的企業，但他強調道奇的強大絕對不是堅不可摧，「將道奇描述為無法阻擋的粉碎機，將碾壓所有人拿到140勝、登頂世界大賽冠軍，有些言過其實。」

派特里歐提到，FanGraphs對道奇的奪冠機率預測23%，這意味每4次模擬中會有3次是其他球隊奪冠，短期賽事中任何事情都可能發生，但作者也肯定：「沒有其他球隊比道奇更用心打造讓陣容變得更加強大。」這也是他無疑問將道奇放在第一的原因。

第2到5名依序是勇士、費城人、大都會、遊騎兵隊，去年打進世界大賽的洋基隊甚至不是美聯東區排名最前面的隊伍，金鶯排名第6、紅襪排名第7，洋基僅排在第9；最後五名則是國民、天使、洛磯、馬林魚、白襪隊。

世界大賽 洋基 道奇

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