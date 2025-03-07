快訊

轉載「女人大律師圖卡」改錯字業配葉黃素！ 陳沂違反著作權遭起訴

MLB／鄧愷威大殺四方！模擬賽2局狂飆6K 打者揮空率高達7成

驚悚畫面曝！台中火力發電廠區工地起火 濃煙密布路過駕駛喊「快跑」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／與大谷先沿用頭碰頭上壘慶祝 道奇壘指：還以為要腦震盪了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平出戰春訓熱身賽，不只球棒在熱身，與道奇隊新任一壘跑壘指導教練伍瓦德（Chris Woodward）的上壘慶祝動作也還在暖身中，兩人今天在第6局的一壘打後頭碰頭，伍瓦德笑說：「還以為我要腦震盪了」。

大谷以往在上壘後，都會與一壘指導教練麥卡洛夫（Clayton McCullough）有個頭碰頭的慶祝動作，這樣的習慣並未因麥卡洛夫轉戰馬林魚擔任總教練而改變，今年一壘指導教練換成伍瓦德，今天與遊騎兵隊之戰首打席敲出二壘打，無緣演練慶祝動作，直到第6局終於等到機會。

大谷翔平上壘後慶祝。
大谷翔平上壘後慶祝。

伍瓦德是先伸出頭的一方，大谷趕緊歪頭補上一擊，伍瓦德賽後笑說：「我還以為自己要腦震盪了。」他表示，其實兩人準備已久，但大谷當下好像有點忘掉。

伍瓦德也透露，大谷有在思考新的慶祝動作，但在決定之前，兩人會先沿用頭碰頭的上壘慶祝。

大谷翔平 瓦德 道奇

延伸閱讀

MLB／道奇日本三重奏同場 大谷敲安、山本先發、朗希飆速

MLB／大谷翔平上壘歪頭等不到回應 代班壘指：我第一次來啊…

MLB／道奇日籍三本柱這天同場出戰 佐佐木宣布結婚時大谷在按摩

MLB／大谷不滿足現有成就 自認打擊能更好、投球想加強才動手術

相關新聞

MLB／鄧愷威大殺四方！模擬賽2局狂飆6K 打者揮空率高達7成

美國職棒巨人小聯盟春訓基地今天打模擬賽，看台驚呼連連，因為台灣投手鄧愷威大殺四方，2局6次三振；對手揮棒共14次竟有10...

MLB／官網排序30隊誰最可能「我要全部」 道奇第1、白襪第30

美國職棒大聯盟新球季將在3月28日全面開戰，大聯盟官網由兩位作家派特里歐（Mike Petriello）、雷奇（Will...

MLB／與大谷先沿用頭碰頭上壘慶祝 道奇壘指：還以為要腦震盪了

大谷翔平出戰春訓熱身賽，不只球棒在熱身，與道奇隊新任一壘跑壘指導教練伍瓦德（Chris Woodward）的上壘慶祝動作...

MLB／日職無緣對決 前養樂多洋投被大谷敲二壘打「不是全壘打都OK」

道奇隊日籍球星大谷翔平今天面對遊騎兵隊敲出雙安，在春訓熱身賽連4場都有安打，對戰投手有日職球迷的熟面孔，今年與遊騎兵簽下...

MLB／官網認證宰制級表現！ 克羅謝轉隊紅襪開箱「子彈球」

本季轉戰紅襪隊的強力左投克羅謝（Garrett Crochet），今天大秀K功，主投3局送出7次三振，春訓目前共投6.1局投球，狂飆14K，且一分未失。本場比賽克羅謝也狂飆火球，甚至投出了他的特殊球種

MLB／金鶯明星外野手突缺席春訓 原因竟出在租屋處的床太軟

在職業運動的歷史中，發生過許多離奇傷病，顯見生活中的細節對運動員的狀況有著巨大影響。金鶯外野手威斯柏格（Jordan Westburg）就透露，近期正在嘗試解決因為睡眠導致缺席春訓的原因，因為他在Ai

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。