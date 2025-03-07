MLB／與大谷先沿用頭碰頭上壘慶祝 道奇壘指：還以為要腦震盪了

大谷翔平出戰春訓熱身賽，不只球棒在熱身，與道奇隊新任一壘跑壘指導教練伍瓦德（Chris Woodward）的上壘慶祝動作也還在暖身中，兩人今天在第6局的一壘打後頭碰頭，伍瓦德笑說：「還以為我要腦震盪了」。

Shohei Ohtani headbump with Chris Woodward 😂

©️SportsNetLA pic.twitter.com/nvxDQjYRgx — James¹⁷¹⁸🎌 (@ShotimeLAD) 2025年3月6日

大谷以往在上壘後，都會與一壘指導教練麥卡洛夫（Clayton McCullough）有個頭碰頭的慶祝動作，這樣的習慣並未因麥卡洛夫轉戰馬林魚擔任總教練而改變，今年一壘指導教練換成伍瓦德，今天與遊騎兵隊之戰首打席敲出二壘打，無緣演練慶祝動作，直到第6局終於等到機會。

大谷翔平上壘後慶祝。

伍瓦德是先伸出頭的一方，大谷趕緊歪頭補上一擊，伍瓦德賽後笑說：「我還以為自己要腦震盪了。」他表示，其實兩人準備已久，但大谷當下好像有點忘掉。

伍瓦德也透露，大谷有在思考新的慶祝動作，但在決定之前，兩人會先沿用頭碰頭的上壘慶祝。