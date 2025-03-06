MLB／金鶯明星外野手突缺席春訓 原因竟出在租屋處的床太軟
在職業運動的歷史中，發生過許多離奇傷病，顯見生活中的細節對運動員的狀況有著巨大影響。金鶯外野手威斯柏格（Jordan Westburg）就透露，近期正在嘗試解決因為睡眠導致缺席春訓的原因，因為他在Airbnb睡的床實在太軟了。
據《巴爾的摩旗幟報》報導，這個煩惱非同小可，因為這導致威斯柏格缺席春訓1個禮拜，雖然現在已恢復訓練，不過談到是什麼問題讓他必須缺席，他透露，是因為自己在Airbnb住宿處的床太軟，自己都覺得莫名其妙。
「我知道滿蠢的，但我在家就習慣睡硬的床，現在我買了床墊罩，感覺好多了。」，雖然聽來莫名，但其實其他球員也有同感，威斯柏格分享：「我跟其他人聊過了，我想他們也感同身受，我不知道是否與運動員有關，但太軟的床墊似乎會導致姿勢不佳。」
威斯伯格認為，根據自己的經驗，軟床墊雖然在剛躺的頭幾天會讓自己睡得更好，不過跟受傷比起來，好像也沒什麼益處。威斯博格在大聯盟2個球季，去年入選明星賽，單季繳出18轟與63分打點的成績單，今年預計會持續負擔金鶯的二、三壘防線。
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