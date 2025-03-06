MLB／官網認證宰制級表現！ 克羅謝轉隊紅襪開箱「子彈球」
本季轉戰紅襪隊的強力左投克羅謝（Garrett Crochet），今天大秀K功，主投3局送出7次三振，春訓目前共投6.1局投球，狂飆14K，且一分未失。本場比賽克羅謝也狂飆火球，甚至投出了他的特殊球種「子彈球」
大聯盟官網以「宰制」來形容克羅謝的投球表現，本場最快球速來到101英哩（約161公里）。不過克羅謝認為那可能只是測速出了問題，他自認球速不會那麼快，畢竟上個賽季他只投處過4顆破百英哩的球速。
克羅謝在球種上也有所突破，那就是他的「子彈球」。自加入紅襪後，克羅謝與教練貝里（Andrew Bailey）都這麼稱呼這顆介於卡特球與橫掃球之間的球種，克羅謝解釋：「這顆球的速度與卡特球類似，但下墜效果又跟滑球一樣，叫他子彈球的原因是因為便於區分。」
不只是球種的精進，克羅謝也與新隊友取經，包含布勒（Walker Buehler）與吉歐里托（Lucas Giolito），「能夠聽布勒談論配球的相關的東西很不錯。」，教頭柯拉（Alex Cora）也表示：「他渴望取得好成績，希望能為我們先發30場，幫助我們贏得勝利。」
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