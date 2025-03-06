MLB／鄧愷威被降到小聯盟春訓營 巨人頭號新人同一波下放

巨人隊熱身賽開打12天，今天宣布第1波下放小聯盟8人名單，26歲旅美投手鄧愷威也在其中。

鄧愷威繼2021年春訓後，今年第2次參加大聯盟春訓，出賽兩場合計後援兩局，未被安打、未失分，投出3次三振，獲得1場中繼成功，接下來將到小聯盟春訓營。

巨人今天下放名單中，最受矚目是20歲一壘手艾德瑞吉（Bryce Eldridge），在大聯盟官網公布農場新秀最新排名24、巨人排名第1，2月23日熱身賽首戰面對遊騎兵隊就轟出450英尺全壘打，但出賽8場11打數2安打、吞下8次三振，打擊率1成82。

巨人熱身賽開打前兩周，艾德瑞吉只有1場先發機會，擔任指定打擊，教練團認為最好的做法是把他送到小聯盟，才可獲得更多常規上場時間。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，艾德瑞吉體驗大聯盟熱身賽是好事，他也非常感激，相信未來還會見面，他的打擊還要更穩定才行。