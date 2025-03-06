快訊

逃兵打人還超派？盤點「超級屁孩」五大星座…王大陸雙子座上榜

北海道新千歲機場遭「鹿」侵！緊急關閉跑道 4航班改降函館機場

獨家專訪：兩度被俄俘虜的「怪人」烏克蘭兵

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威被降到小聯盟春訓營 巨人頭號新人同一波下放

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

巨人隊熱身賽開打12天，今天宣布第1波下放小聯盟8人名單，26歲旅美投手鄧愷威也在其中。

鄧愷威繼2021年春訓後，今年第2次參加大聯盟春訓，出賽兩場合計後援兩局，未被安打、未失分，投出3次三振，獲得1場中繼成功，接下來將到小聯盟春訓營。

巨人今天下放名單中，最受矚目是20歲一壘手艾德瑞吉（Bryce Eldridge），在大聯盟官網公布農場新秀最新排名24、巨人排名第1，2月23日熱身賽首戰面對遊騎兵隊就轟出450英尺全壘打，但出賽8場11打數2安打、吞下8次三振，打擊率1成82。

巨人熱身賽開打前兩周，艾德瑞吉只有1場先發機會，擔任指定打擊，教練團認為最好的做法是把他送到小聯盟，才可獲得更多常規上場時間。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，艾德瑞吉體驗大聯盟熱身賽是好事，他也非常感激，相信未來還會見面，他的打擊還要更穩定才行。

大聯盟 小聯盟 巨人 鄧愷威

延伸閱讀

MLB／「福星」老將轉戰教士 自創舞曲曾伴大都會過關斬將

MLB／國民春訓球場有陷阱！ 紅雀外野手踩到「灑水器」傷退

打擊之呼吸！《鬼滅之刃》x MLB 2分鐘合作動畫公開 幽浮桌親自操刀

MLB／官網評價守備大聯盟等級 鄭宗哲熱身賽持續出現長打

相關新聞

MLB／大聯盟結合鬼滅之刃超燃動畫 大谷翔平化身「野球柱」

美國職棒大聯盟與知名日本動畫《鬼滅之刃》合作，為了宣傳東京海外開幕戰，將大谷翔平、今永昇太等球星化身動畫人物，並結合動畫...

MLB／李灝宇熱身賽再展長打 ESPN預測季中上大聯盟

老虎隊今天在主場對費城人隊進行熱身賽，旅美好手李灝宇擔任替補二壘手，2打數1安打、被三振1次，熱身賽打擊率1成18，老虎...

MLB／莊陳仲敖運動家農場排名第30 優異控球+先發特質被看好

大聯盟官網《MLB Pipeline》最新評價中，本季受邀大聯盟春訓的莊陳仲敖，排運動家隊農場第30名。球探報告中各項分數為：「速球45、曲球45、滑球50、變速球55、控球55、整體40」。

MLB／巨人隊鄧愷威春訓2戰防禦率0 仍遭下放小聯盟

舊金山巨人隊台灣旅美投手鄧愷威在今年大聯盟春訓熱身賽表現不俗，2場登板總計2局無失分，送出3次三振，防禦率維持完美的0。然而，巨人隊今日進行陣容調整，將7名球員下放至小聯盟春訓營，鄧愷威也在名單之中。

MLB／鄧愷威被降到小聯盟春訓營 巨人頭號新人同一波下放

巨人隊熱身賽開打12天，今天宣布第1波下放小聯盟8人名單，26歲旅美投手鄧愷威也在其中。

MLB／不排斥重返費城人外野 哈波：若對球隊有幫助願意調整

隨著新賽季即將開打，費城人隊球星哈波（Bryce Harper）對守備位置展現彈性，表示如果球隊有需要，願意重回外野。哈波2022年接受右手肘韌帶置換手術（Tommy John）後，被球隊安排轉守一壘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。