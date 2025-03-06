MLB／巨人隊鄧愷威春訓2戰防禦率0 仍遭下放小聯盟

舊金山巨人隊台灣旅美投手鄧愷威在今年大聯盟春訓熱身賽表現不俗，2場登板總計2局無失分，送出3次三振，防禦率維持完美的0。然而，巨人隊今日進行陣容調整，將7名球員下放至小聯盟春訓營，鄧愷威也在名單之中。

With their first round of cuts this spring, the Giants sent Bryce Eldridge and Marco Luciano back to minor league camp. Pitchers Raymond Burgos, Miguel Del Pozo, Ethan Small, Kai-Wei Teng and Cole Waites were also sent to minor league camp. — Alex Pavlovic (@PavlovicNBCS) 2025年3月5日

26歲的鄧愷威去年以40人名單球員身份參加大聯盟春訓，並於球季中登上大聯盟，成為台灣第17位站上大聯盟的選手。在大聯盟的4場出賽中，他累計投11局，被敲15支安打，包括2支全壘打，送出7次三振與8次保送，防禦率9.82，每局被上壘率（WHIP）2.09。

去年11月，為了騰出40人名單空間保護年輕投手西摩（Carson Seymour）與羅格戴爾（Carson Ragsdale），巨人隊將鄧愷威指定讓渡（DFA）。但不久後，球隊以小聯盟合約重新將他簽回，並給予他今年大聯盟春訓的機會。

西摩。 美聯社

雖然今年春訓登板表現穩定，但根據《NBC Sports》記者帕洛維奇（Alex Pavlovic）報導，巨人隊今日宣布調整陣容，鄧愷威與其他6名球員一同被下放至小聯盟春訓營，將繼續在小聯盟爭取機會，為重返大聯盟努力。