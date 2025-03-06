MLB／不排斥重返費城人外野 哈波：若對球隊有幫助願意調整
隨著新賽季即將開打，費城人隊球星哈波（Bryce Harper）對守備位置展現彈性，表示如果球隊有需要，願意重回外野。哈波2022年接受右手肘韌帶置換手術（Tommy John）後，被球隊安排轉守一壘，如今隨著球隊陣容需求，他不排除回到過去熟悉的外野。
哈波接受《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）訪問時透露，休賽季期間已經與球隊討論過轉回外野的可能性。他強調這並非球隊的既定計畫，而是「以防萬一」，若球隊找到更適合鎮守一壘的球員，他願意做出調整。
哈波進入大聯盟後曾守過三個外野防區，其中大多數時間擔任右外野手，直到動完TJ手術後，才被費城人安排至一壘。他在訪談中更提及，當明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）尚未確定是否續留大都會隊時，他曾希望費城人能夠爭取簽下這位重砲，甚至向球隊與經紀人波拉斯（Scott Boras）表示，若有需要，他願意回到外野。
據《ESPN》報導，阿隆索最終選擇留在大都會，但仍可能在新賽季結束後跳出合約成為自由球員。此外，藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）預計也會進入市場，屆時一壘將成為球隊補強的熱門位置。哈波的態度使費城人能更靈活調整陣容，而不必過於擔心防守位置重疊問題。
雖然願意根據球隊需求調整守備，但哈波也坦言，如果能在一壘拿下金手套獎，將會是一項不可思議的成就。
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