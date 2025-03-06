MLB／莊陳仲敖運動家農場排名第30 優異控球+先發特質被看好

大聯盟官網《MLB Pipeline》最新評價中，本季受邀大聯盟春訓的莊陳仲敖，排運動家隊農場第30名。球探報告中各項分數為：「速球45、曲球45、滑球50、變速球55、控球55、整體40」。

莊陳仲敖在小聯盟高速躍升，上季原在1A起步，但一年內就升上高階1A與2A，合計出賽23場，包含15場先發，繳出6勝2敗，防禦率2.09，86局投球送出84次三振，且保送僅有12次。他也加入經典賽資格賽中華隊，成為「火球陣」一員。

莊陳仲敖資格賽唯一一場出賽，就是面對西班牙的殊死戰，主投3局失2分，最後靠著徐若熙、孫易磊以及曾峻岳火球連線，奪下經典賽正賽門票，莊陳仲敖也拿下該場勝投。

球探報告寫到，雖然莊陳仲敖具有成為先發投手的特質，但過去的傷病史可能會成為一大隱憂。不過也稱許他優秀的控球能力相當不錯，「莊陳仲敖已進入運動家的潛力觀察名單。」莊陳仲敖受到看好能持續進步，邁向更高層級。