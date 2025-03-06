MLB／金鶯明星游擊傳傷勢！ 主帥憂慮：非常非常希望他能回來

金鶯隊游擊防區拉警報，陣中23歲游擊手韓德森（Gunnar Henderson）在春訓傳出肋間拉傷，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）表示：「我們非常非常希望他能趕上開幕戰。」

韓德森上周四面對藍鳥隊的春訓賽事中，首局結束後就因「右下側不適」離場。當時韓德森一躍而起接球，落地後明顯感到痠痛，疑似是傷勢源頭。春訓至今，韓德森6打數1安打，打擊率1成67。

Here's the leaping play made yesterday by #Orioles shortstop Gunnar Henderson, who then experienced lower right side discomfort and exited an inning later. https://t.co/JXESLQeNhc pic.twitter.com/k9gIPab0yl — Jake Rill (@JakeDRill) 2025年2月28日

金鶯教頭海德受訪時告知記者韓德森的傷勢，「我非常非常有希望他能回歸，但我們不會給予太多壓力，我們希望能確保他獲得妥善的治療，這是一個很敏感的地方，希望之後不要再度發生。」

韓德森2023年獲得美聯新人王，2024年入選明星賽，上季打擊率2成81，有37支全壘打和92分打點，並附帶21次盜壘，在MVP票選中獲得第4名。韓德森也曾在2024年春訓期間發生左斜肌傷勢，不過後續成功趕上開幕戰。