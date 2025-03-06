MLB／金鶯明星游擊傳傷勢！ 主帥憂慮：非常非常希望他能回來
金鶯隊游擊防區拉警報，陣中23歲游擊手韓德森（Gunnar Henderson）在春訓傳出肋間拉傷，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）表示：「我們非常非常希望他能趕上開幕戰。」
韓德森上周四面對藍鳥隊的春訓賽事中，首局結束後就因「右下側不適」離場。當時韓德森一躍而起接球，落地後明顯感到痠痛，疑似是傷勢源頭。春訓至今，韓德森6打數1安打，打擊率1成67。
金鶯教頭海德受訪時告知記者韓德森的傷勢，「我非常非常有希望他能回歸，但我們不會給予太多壓力，我們希望能確保他獲得妥善的治療，這是一個很敏感的地方，希望之後不要再度發生。」
韓德森2023年獲得美聯新人王，2024年入選明星賽，上季打擊率2成81，有37支全壘打和92分打點，並附帶21次盜壘，在MVP票選中獲得第4名。韓德森也曾在2024年春訓期間發生左斜肌傷勢，不過後續成功趕上開幕戰。
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言