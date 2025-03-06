MLB／「福星」老將轉戰教士 自創舞曲曾伴大都會過關斬將

據《ESPN》報導，前大都會隊內野手伊格列西亞斯（Jose Iglesias）以小聯盟合約轉戰教士隊，附帶大聯盟春訓邀請。

大都會上季與這位35歲的老將簽下小聯盟合約，並在5月將他叫上大聯盟，當大都會主戰二壘手麥尼爾（Jeff McNeil）遭逢手腕骨折傷勢後，伊格列西亞斯便在9月後與季後賽期間扛起大都會二壘防區。

伊格列西亞斯彷彿大都會福星，被叫上大聯盟後球隊戰績扶搖直上，身兼拉丁歌手的他，憑著自己創作的《OMG》一曲，在大都會主場陪伴球員與球迷爭戰，展現出除了球技以外，伊格列西亞斯也能用其他專長來幫助球隊前進的特質。

藝名「Candelita」的伊格列西亞斯在6月推出《OMG》一曲，大都會便一路關斬將，闖進國聯冠軍戰，可惜不敵道奇隊。上賽季他繳出3成37打擊率，附帶4轟與26分打點。生涯共征戰12個賽季，打擊率為2成83，繳出51轟和392分打點。