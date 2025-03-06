MLB／國民春訓球場有陷阱！ 紅雀外野手踩到「灑水器」傷退

紅雀隊22歲外野手沃克（Jordan Walker）昨天春訓對陣國民隊比賽中膝蓋受傷，預計將休息一周，原因竟是追逐飛球時踩到突出的灑水器，所幸經過檢查後並無結構性損傷。

紅雀昨天在國民春訓球場棕櫚灘仙人掌公園（CACTI Park of the Palm Beaches）打熱身賽，沃克守備時不幸受傷。紅雀教頭馬莫（Oliver Marmol）受訪表示，沃克賽後接受核磁共振檢查，結果顯示他的左膝受到一些刺激，但沒有結構性損傷，「我們會讓他休息一周，讓這孩子趕緊恢復過來，我們還是有機會在春訓看到他。」

Here is footage of the second-inning play where #STLCards RF Jordan Walker is believed to have experienced pain in his left knee while tracking a fly ball. Walker was removed from the game because of that pain and will undergo further evaluation, per the club. pic.twitter.com/2IqhwRvVig — John Denton (@JohnDenton555) 2025年3月4日

「他一切都好，就像大家期待的那樣。」馬莫透露沃克很希望能一直待在場上，他也了解這只是一些小傷，需要讓這些小傷慢慢恢復，才能投入訓練，「他表現出非常積極的態度。這樣非常好。」

紅雀在2020年選秀會上以首輪選進高中畢業的沃克，他2023年首度登上大聯盟，過去2季沃克出賽168場比賽，共擊出21轟與71分打點，打擊率2成55。