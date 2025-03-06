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MLB／官網評價守備大聯盟等級 鄭宗哲熱身賽持續出現長打

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
效力海盜隊的旅美好手鄭宗哲，在熱身賽持續有長打表現。 路透
效力海盜隊的旅美好手鄭宗哲，在熱身賽持續有長打表現。 路透

效力海盜隊的旅美好手鄭宗哲，在熱身賽持續有長打表現，今天對藍鳥隊之戰唯一打數又揮出二壘打，熱身賽打擊率升至3成57，海盜終場7：6獲勝。

鄭宗哲昨天對紅襪隊出現熱身賽首轟，今天在主場對藍鳥之戰擔任替補游擊手，8局下站上打擊區，在兩壞球後逮到93英里速球，揮出左外野方向二壘打，也是熱身賽第3支長打。

鄭宗哲目前出賽9場，合計14次打數5支安打、被保送1次，長打率達7成14，大聯盟官網公布海盜農場新秀排名17，認為他的速度、守備範圍、傳球都是優點，身手相當靈活，可直接在大聯盟擔任游擊手。

大聯盟 海盜 鄭宗哲

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