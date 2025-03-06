聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／官網評價守備大聯盟等級 鄭宗哲熱身賽持續出現長打
效力海盜隊的旅美好手鄭宗哲，在熱身賽持續有長打表現，今天對藍鳥隊之戰唯一打數又揮出二壘打，熱身賽打擊率升至3成57，海盜終場7：6獲勝。
鄭宗哲昨天對紅襪隊出現熱身賽首轟，今天在主場對藍鳥之戰擔任替補游擊手，8局下站上打擊區，在兩壞球後逮到93英里速球，揮出左外野方向二壘打，也是熱身賽第3支長打。
鄭宗哲目前出賽9場，合計14次打數5支安打、被保送1次，長打率達7成14，大聯盟官網公布海盜農場新秀排名17，認為他的速度、守備範圍、傳球都是優點，身手相當靈活，可直接在大聯盟擔任游擊手。
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言